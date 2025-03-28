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Пишний розповів, коли обговорять дизайн монет при переході від копійок до шагів
15:41 28.03.2025 |
Національний банк України розпочне процес підготовки та обговорення дизайну монет "шаг" після того, як парламент ухвалить відповідний законопроєкт.
Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу розповів голова Національного банку Андрій Пишний.
"Після того, як буде ухвалено рішення, ми, звісно, розпочнемо процес підготовки, обговорення дизайну цієї монети. Насправді ця ініціатива настільки глибоко торкнулася творчих кіл, що вони самі приходять до Національного банку і пропонують свої ідеї. І ми залюбки їх розглянемо, але для цього потрібно спершу ухвалити саму ідею", - зазначив Пишний.
Він наголосив, що перехід від копійок до шагів є важливим кроком для закріплення монетарного суверенітету України, він сприятиме декомунізації, дерусифікації та деколонізації нашої держави.
"Це важливий крок для того, щоб остаточно, навіть в найменших проявах, закріпити монетарний суверенітет, відновити історичну справедливість і прибрати назву, що до тепер споріднює грошовий обіг України з Білоруссю і Москвою. Копійка залишилася тільки там. На жаль, досі в Києві ми не маємо дрібної монети з питомо українською назвою - однієї сотої фракції гривні. Саме час", - підкреслив Пишний.
За його словами, НБУ очікує, що ініціатива щодо перейменування копійок на шаги буде підтримана українським парламентом.
"Я дуже сподіваюся, парламент ухвалить ці рішення", - додав голова Національного банку.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України ініціює зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг" для відновлення історичної справедливості та посилення національних традицій у грошовому обігу України.
У жовтні 2024 року Пишний звернувся до Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з проханням ініціювати внесення розроблених Національним банком законопроєктів на розгляд парламенту.
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