Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пишний розповів, коли обговорять дизайн монет при переході від копійок до шагів

15:41 28.03.2025 |

Фінанси

 

Національний банк України розпочне процес підготовки та обговорення дизайну монет "шаг" після того, як парламент ухвалить відповідний законопроєкт.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу розповів голова Національного банку Андрій Пишний.

"Після того, як буде ухвалено рішення, ми, звісно, розпочнемо процес підготовки, обговорення дизайну цієї монети. Насправді ця ініціатива настільки глибоко торкнулася творчих кіл, що вони самі приходять до Національного банку і пропонують свої ідеї. І ми залюбки їх розглянемо, але для цього потрібно спершу ухвалити саму ідею", - зазначив Пишний.

Він наголосив, що перехід від копійок до шагів є важливим кроком для закріплення монетарного суверенітету України, він сприятиме декомунізації, дерусифікації та деколонізації нашої держави.

"Це важливий крок для того, щоб остаточно, навіть в найменших проявах, закріпити монетарний суверенітет, відновити історичну справедливість і прибрати назву, що до тепер споріднює грошовий обіг України з Білоруссю і Москвою. Копійка залишилася тільки там. На жаль, досі в Києві ми не маємо дрібної монети з питомо українською назвою - однієї сотої фракції гривні. Саме час", - підкреслив Пишний.

За його словами, НБУ очікує, що ініціатива щодо перейменування копійок на шаги буде підтримана українським парламентом.

"Я дуже сподіваюся, парламент ухвалить ці рішення", - додав голова Національного банку.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України ініціює зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг" для відновлення історичної справедливості та посилення національних традицій у грошовому обігу України.

У жовтні 2024 року Пишний звернувся до Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з проханням ініціювати внесення розроблених Національним банком законопроєктів на розгляд парламенту.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4787
  0,0076
 0,02
EUR
 1
 44,7472
  0,0001
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1288  0,05 0,12 41,7485  0,04 0,11
EUR 44,4365  0,07 0,15 45,1762  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4650  0,00 0,01 41,4850  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес