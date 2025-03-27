Qualcomm подає антимонопольну скаргу на ARM у США, ЄС та Кореї

Qualcomm звинуватила свого давнього партнера, компанію Arm Holdings, у недобросовісних бізнес-практиках. Вона подала відповідні скарги до регуляторів США, Європи та Південної Кореї. Qualcomm стверджує, що Arm обмежує доступ до своїх технологій і змінює ліцензійні моделі, що може зашкодити конкуренції. Arm відкидає ці звинувачення.

Обізнані джерела розповідають, що Qualcomm таємно подала скарги проти Arm до Європейської комісії, Федеральної торгової комісії США (FTC) та Комісії з добросовісної торгівлі Південної Кореї. Qualcomm заявляє, що відкрита ліцензійна політика Arm сприяла створенню потужної екосистеми апаратного та програмного забезпечення. Однак тепер цей підхід під загрозою, оскільки Arm намагається обмежити доступ до своїх технологій, щоб отримати вигоду від власного бізнесу з розробки чипів. Мова йде про еталонні проєкти обчислювальних підсистем (CSS) для клієнтських і серверних процесорів, а також створення кастомних чипів на основі CSS для великих клієнтів

Qualcomm передала свою позицію антимонопольним органам за закритими дверима та через офіційні подання, тому компанія наразі не коментує цю ситуацію публічно. У відповідь Arm заявила, що залишається відданою інноваціям, конкуренції та виконанню договірних зобов'язань. У компанії вважають, що дії Qualcomm є спробою змістити фокус із ширшого комерційного конфлікту між двома компаніями та використати регуляторний тиск у своїх інтересах.

Звинувачення Qualcomm збігаються з її аргументами у нещодавній судовій справі проти Arm у Делавері. Qualcomm виграла цей процес: суд постановив, що компанія не порушила умови своєї ліцензійної угоди та угоди про використання технологій, коли придбала компанію Nuvia та використала її розробки у своїх процесорах Snapdragon X для ПК. Arm, своєю чергою, заявила, що планує подати апеляцію.

Ймовірно, Qualcomm хоче гарантувати собі доступ до інструкційного набору та технологій Arm, подавши скарги до антимонопольних органів.

За даними Bloomberg, ще до рішення суду в Делавері Qualcomm подала офіційну скаргу до регуляторних органів ЄС, стверджуючи, що Arm намагається обмежити доступ до ліцензій, водночас конкуруючи безпосередньо на ринку. Arm підтвердила отримання скарги та готує відповідь. Крім того, Qualcomm зустрічалася з представниками FTC у Вашингтоні, а потім висунула аналогічні претензії південнокорейському регулятору. Серед порушень, які Qualcomm приписує Arm, - обмеження доступу до технологій і порушення чинних угод.

«Arm зосереджена на розвитку інновацій, підтримці конкуренції та дотриманні договірних зобов'язань. Будь-які звинувачення в антиконкурентній поведінці - це не більше ніж відчайдушна спроба Qualcomm відвернути увагу від суті справи та розширити їхній комерційний конфлікт у власних інтересах. Ми впевнені, що Arm зрештою вийде переможцем у цій суперечці», ─ заявив представник Arm.