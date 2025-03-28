Генсек ООН про пропозицію РФ: Україна має легітимний уряд

В Україні є легітимний уряд, і це необхідно поважати, заявив у п'ятницю, 28 березня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у відповідь на пропозицію президента Росії Володимира Путіна запровадити в Україні певне "тимчасове управління" під егідою ООН і низки країн, щоб провести там вибори.

"Україна має легітимний уряд, і це, звісно, потрібно поважати", - сказав він журналістам, цитує dpa.

Раніше пропозиції Путіна відкинули у Європейській Комісії та у німецькому уряді. Зокрема, представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) наголосив, що Зеленський - "легітимний президент України, і саме він веде переговори від імені українців і ніхто інший".

В ЄК також наголосили, що Зеленський є легітимно і демократично обраним президентом України. "Доки українці не вимагають виборів, ніхто інший не повинен пропонувати це", - додала речниця ЄК Паула Піньо.

МЗС України у відповідь пропонує тимчасове управління ООН в Росії

Тим часом речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгій Тихий в дописі в соціальній мережі Х зробив російській стороні "контрпропозицію": "Тимчасове управління ООН в Росії, починаючи з Воркути. Здається, що місцеві жителі дуже виграли б від будь-якого управління, відмінного від Путіна, який витрачає мільярди доларів на свою злочинну війну проти України".

Путін запропонував запровадити в Україні "тимчасове управління"

Нагадаємо, Володимир Путін напередодні запропонував обговорити запровадження "тимчасового управління" в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести там вибори. Зі сформованим у таких умовах урядом України, як вважає Путін, можна буде підписувати "легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі і будуть надійними".

Раніше очільник Кремля неодноразово заявляв, що не вважає Володимира Зеленського легітимним президентом України, оскільки вибори глави держави, що мали відбутися там 2024 року, не відбулися вчасно. При цьому українське законодавство забороняє проводити будь-які вибори, доки в країні діє воєнний стан.