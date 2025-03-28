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АНАЛІТИКА

Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни

14:48 28.03.2025 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, дешевшає в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,13%, ширший WSJ Dollar Index - 0,14%.

Трейдери чекають на дані про доходи і витрати американців за лютий, які включають ключові показники інфляції (індекси PCE і Core PCE), що відстежуються Федеральною резервною системою (ФРС). Мінторг США оприлюднить цей звіт о 14:30 к. ч.

Експерти в середньому очікують збереження темпів зростання індексу PCE в лютому на рівні попереднього місяця - 2,5% у річному вираженні та прискорення підйому PCE Core (не враховує вартість продуктів харчування та енергоносіїв) до 2,7% із січневих 2,6%, за даними Trading Economics.

Федрезерву слід виявити терпіння в питанні подальшого коригування базової процентної ставки, оскільки економічні перспективи США є невизначеними, заявила напередодні президент Федерального резервного банку (ФРБ) Бостона Сьюзен Коллінз.

Вона зазначила, що мита на імпорт, які запроваджує адміністрація президента США Дональда Трампа, неминуче призведуть до збільшення темпів інфляції в країні в короткостроковій перспективі. Коллінз вважає, що Федрезерву доведеться утримувати ставку на поточному рівні протягом більш тривалого часу.

Пара євро/долар за даними на 13:55 к. ч. у п'ятницю торгується на рівні $1,0773 порівняно з $1,0804 напередодні.

Ослабленню євро в п'ятницю сприяли дані щодо інфляції у Франції та Іспанії, які зміцнили інвесторів у думці про те, що Європейський центральний банк продовжить знижувати ключові ставки, пише The Wall Street Journal.

Темпи зростання споживчих цін, гармонізованих зі стандартами ЄС, у Франції в березні становили 0,9%, як і місяцем раніше, тоді як аналітики очікували їхнього прискорення до 1,1%.

В Іспанії інфляція, розрахована за стандартами ЄС, цього місяця сповільнилася до мінімальних за п'ять місяців 2,2% з 2,9% у лютому.

Курс фунта опустився під час торгів до $1,2930 з $1,2949 на закриття попередньої сесії.

Вартість долара в парі з єною знизилася до 150,8 єни порівняно зі 151,05 єни на закриття ринку в четвер.

Курс американської валюти до офшорного юаня збільшився до 7,2753 юаня проти 7,2676 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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