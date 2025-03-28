Ворог обстріляв об'єкти «Нафтогазу», пошкоджено газовидобувні потужності

Російські військові здійснили чергову атаку на енергетичні об'єкти Групи Нафтогаз, унаслідок чого пошкоджено газовидобувні потужності.

Як повідомили у пресслужбі компанії, обійшлося без постраждалих.

Зазначається, що це вже вісімнадцята комбінована атака на інфраструктуру "Нафтогазу" від початку повномасштабної війни і восьма з початку цього року.

За словами очільника Групи Нафтогаз Романа Чумака, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень. Відновлення розпочнеться негайно, щоб гарантувати безперебійне газопостачання.

Нагадаємо, ввечері 18 березня президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін провели телефонні переговори. У Москві заявили, що Путін підтримав ідею Трампа про місячний мораторій на взаємні удари по енергетичній інфраструктурі та "одразу дав російським військовим відповідну команду".

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала США перелік енергооб'єктів, які підпадають під ініціативу про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Пізніше Кремль також опублікував нібито узгоджений із США перелік російських та українських об'єктів, які підпадають під дію тимчасового мораторію на удари по енергосистемі.

Утім, Росія продовжила завдавати удари по українській енергетиці. Зокрема, з 18 березня і станом на 26 березня зафіксовано вісім влучень по українських енергооб'єктах.