НБУ встановив довідковий курс гривні - 41,4775 грн/$1

"Якщо Путін знову намагається зрозуміти, з ким йому потрібно взаємодіяти, щоб серйозно рухатися до припинення цієї війни, можливо, йому просто варто прийняти пігулки, щоб запустити мозкову діяльність - якщо тільки такі пігулки все ще на нього діють", - Дмитро Литвин.