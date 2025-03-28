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НБУ встановив довідковий курс гривні - 41,4775 грн/$1
12:40 28.03.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 28 березня 2025 року.
|Показник
|27.03.2025
|28.03.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4791
|41.4775
|0.00
Данные: НБУ.Курс НБУ на 28 березня- 41,4863 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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