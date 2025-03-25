Дані піднімають долар, поки Трамп говорить про мита

У вівторок долар досяг тритижневого максимуму проти єни і був сильним по всьому спектру після сильних даних по послугах в США і обережного оптимізму на митному фронті.

Президент Дональд Трамп заявив, що не всі мита, якими він погрожував, будуть введені 2 квітня, а деякі країни можуть отримати відстрочку, що допомогло долару і настрою на Волл-стріт протягом ночі, заспокоївши деякі побоювання щодо можливого уповільнення зростання в США.

Долар востаннє піднімався до 150,56, після того, як за ніч піднявся вище 150 ієн.

Відсутність імпульсу в торгівлі, однак, свідчить про невизначеність ринку щодо мит і підштовхує долар до подальшого зростання.

«Доки не з'являться докази того, хто і в якій мірі постраждає від взаємних мит, я не думаю, що ринки особливо прагнутимуть випереджати події», - сказав Вішну Варатан, керівник відділу економіки та стратегії Mizuho Bank.

«Природа мит Трампа досить мінлива. І, можливо, чутливість єни до мит потенційно може бути великою, тому оборонна позиція на тлі більш високої прибутковості і Банку Японії, який кваліфікується як «яструбиний», видається розумною позицією».

Сильний компонент сфери послуг у свіжому індексі ділової активності в США від S&P Global підштовхнув дохідність у США і збігся зі слабкістю в Японії, де і сфера послуг, і виробництво скоротилися.

Єна відставала протягом декількох тижнів, навіть коли занепокоєння щодо мит і зростання тиснули на долар, поки минулого тижня засідання Федеральної резервної системи не змінило настрої після того, як центральний банк вказав, що він не поспішає знижувати процентні ставки.

Інвестори очікують, що Банк Японії не поспішатиме з посиленням монетарної політики, що може підтримати єну. Протокол січневого засідання Банку Японії, опублікований у вівторок, показав, що політики обговорювали темпи підвищення процентних ставок.

Минулого тижня Банк Японії залишив процентні ставки без змін і попередив про посилення глобальної економічної невизначеності. Але багато аналітиків все ще очікують, що наступний крок Банку Японії буде зроблено в третьому кварталі, найімовірніше, в липні.

Долар також досяг найсильнішого рівня з 6 березня - $1,0781 за євро, оскільки потужне ралі єдиної валюти втрачає обертів.

Востаннє він торгувався на рівні $1,0804, в той час як фунт стерлінгів досяг двотижневого мінімуму $1,2883, після чого стабілізувався на рівні $1,2935 в ході торгів в Азії. Індекс долара США демонструє зростання четверту сесію поспіль, встановившись на позначці 104,3.

Але з огляду на те, що Трамп пообіцяв, що мита на автомобілі будуть введені найближчим часом, а ринкові наслідки цих мит ускладнюються побоюваннями щодо зростання США, наступний крок не є очевидним.

Дані Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами в п'ятницю показали, що минулого тижня спекулянти вперше з жовтня стали чистими ведмедями щодо американської валюти, хоча їхня позиція близька до нейтральної.

«Схоже, що ніхто не знає, що робити з доларом», - сказав Брент Доннеллі, президент аналітичної компанії Spectra Markets.

«Торгівля євро/доларом пішла на спад, так само як і масова зміна курсових різниць і відносних показників акцій», - сказав він.

«Думка про те, що мита є однозначно «бугаєвим» фактором для долара США, була спростована ціновими діями в 2025 році, і тому навіть коли ми отримаємо інформацію про те, як виглядатимуть тарифи наступного тижня, нам буде важко зрозуміти, що ми повинні робити».

Австралійський долар, схоже, отримав підтримку від оптимізму щодо гнучкості мит Трампа і стабільно тримався на рівні $0,6287. Уряд Австралії оприлюднить передвиборчий бюджет о 08:30 за Гринвічем, спрямований на зниження вартості життя.

Вночі біткоїн досяг двотижневого максимуму в $88 771, але в Азії він знизився на 1,5% до $86 497. Новозеландський долар був близький до найнижчого рівня за тиждень - $0,5725.