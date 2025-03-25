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Акції ринуть вгору, прибутковість казначейських облігацій США зростає на оптимізмі щодо мит
07:59 25.03.2025 |
Світові фондові індекси зросли в понеділок на тлі зростання американських акцій, а прибутковість казначейських облігацій США зросла після повідомлень про те, що митний план президента Дональда Трампа може використовувати більш цілеспрямований підхід, ніж передбачалося раніше, що підвищує апетит до ризику.
Трамп заявив, що автомобільні мита будуть введені найближчим часом, і сказав, що він може надати «багатьом країнам» пільги на мита, але не надав ніяких подробиць.
«Інвестори відчувають невелике полегшення, але в той же час вони цинічно ставляться до того, як довго це може тривати», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research.
«Причини цієї штучної корекції не зникли. Існують мита і їхній вплив на економічне зростання, інфляцію та прибутки компаній».
Останніми тижнями акції перебувають під тиском невизначеності щодо потенційних мит і шкоди, яку вони можуть завдати світовій економіці та корпоративним прибуткам.
Низка економічних показників також вказує на охолодження споживчих настроїв на тлі зростання занепокоєння щодо мит.
Дані, опубліковані в понеділок, показали, що індекс ділової активності у виробничому секторі США від S&P Global, який відслідковує виробничу сферу та сферу послуг, зріс до 53,5 цього місяця з 51,6 у лютому. Показник вище 50 вказує на зростання.
Однак занепокоєння щодо мит і різке скорочення державних витрат продовжували впливати на настрої, оскільки індекс ділової впевненості впав до другого найнижчого показника з 2022 року.
Промисловий індекс Dow Jones виріс на 597,97 пункту, або на 1,42%, до 42 583,32, S&P 500 - на 100,01 пункту, або на 1,76%, до 5 767,57, а Nasdaq Composite - на 404,54 пункту, або на 2,27%, до 18 188,59. Nasdaq досяг найвищого рівня з 7 березня.
Індекс MSCI, що відображає світові фондові індекси, зріс на 9,84 пункти, або на 1,17%, до 851,83 після досягнення двотижневого максимуму 852,39.
Індекс MSCI впав майже на 8% від свого рекорду середини лютого до мінімуму закриття 13 березня, а минулого тижня перервав чотиритижневу серію падінь.
Митна невизначеність все ще тиснула на інші світові фондові індекси, і загальноєвропейський індекс STOXX 600 закрився з пониженням на 0,13%.
Європейські акції зросли раніше на початку сесії після того, як попередній зведений індекс менеджерів із закупівель єврозони HCOB, що складається S&P Global, виріс до 50,4 цього місяця з лютневих 50,2, що є найвищим показником з серпня.
Трамп все ще планує запровадити нові взаємні мита наступного тижня, але залишаються питання щодо розміру мит і того, на які країни вони будуть спрямовані.
Крім того, в понеділок Трамп заявив, що будь-яка країна, яка купує нафту або газ у Венесуели, буде платити 25% мита на експорт до США.
Можливість запровадження більш цілеспрямованих мит підвищила прибутковість казначейських облігацій США: прибутковість 10-річних облігацій зросла на 8,7 базисних пунктів до 4,339%, що є найбільшим стрибком з 12 лютого, після незначного зростання минулого тижня, що поклало край чотиритижневій низці падінь.
Президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік заявив, що бачить повільніший прогрес щодо інфляції в найближчі місяці, і тепер очікує, що ФРС знизить свою базову процентну ставку лише на чверть відсоткового пункту до кінця цього року.
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