Долар почав тиждень слабкіше на тлі мит і зростання єни

Долар почав понеділок на слабкій ноті після значних втрат минулого тижня через потенційне ослаблення ринку праці в США, в той час як побоювання щодо глобальної торговельної війни привели інвесторів до безпечних гаваней, піднявши єну і швейцарський франк.

Ринки були прикуті до тліючої торгової напруженості в усьому світі, оскільки президент США Дональд Трамп запровадив мита проти основних торгових партнерів, лише відтермінувавши деякі з них на місяць на тлі зростаючих ознак і побоювань уповільнення американської економіки.

Це призвело до того, що інвестори втратили віру в американську економіку, яка випереджала своїх конкурентів. На ринках валютних ф'ючерсів інвестори скоротили чисті довгі доларові позиції до $15,3 млрд з дев'ятирічного максимуму в $35,2 млрд наприкінці січня.

Інвестори, які не схильні до ризику, звернулись до японської ієни та швейцарського франу, обидві валюти досягли багатомісячних максимумів. У понеділок єна зміцнилася на 0,5% до 147,27 за долар, трохи не дотягнувши до п'ятимісячного максимуму, якого вона досягла в п'ятницю.

Швейцарський франк на початку торгів досягнув тримісячного максимуму в $0,87665. Євро виріс на 0,3% до $1,086725 після того, як минулого тижня показав найкращий тижневий результат з 2009 року, чому сприяли фіскальні реформи в Німеччині, що змінили правила гри.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести інших валют, в понеділок склав 103,59, застрягши біля чотиримісячного мінімуму, досягнутого минулого тижня.

Минулого тижня долар впав більш ніж на 3% проти основних конкурентів, показавши найслабший тижневий результат з листопада 2022 року, оскільки інвестори стурбовані митами та їхнім впливом на економіку.

Посилюючи хвилювання інвесторів, Трамп в інтерв'ю Fox News у неділю відмовився прогнозувати, чи може США зіткнутися з рецесією на тлі занепокоєння фондових ринків щодо його митних дій щодо Мексики, Канади та Китаю.

«Існує перехідний період, тому що те, що ми робимо, дуже велике. Ми повертаємо багатство в Америку», - сказав Трамп в ефірі програми "Sunday Morning Futures".

Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG, сказав, що це саме ті коментарі, які ризикові активи не хотіли чути після важких трьох тижнів. «Пристебніть ремені міцніше - у нас є всі інгредієнти для ще одного випробувального тижня попереду».

Інвестори також засвоювали дані за п'ятницю, які показали, що зростання робочих місць в США прискорилося в лютому, але на колись стійкому ринку праці з'являються тріщини на тлі хаотичної торговельної політики.

Число робочих місць в несільськогосподарському секторі збільшилося на 151 000 робочих місць минулого місяця після того, як в січні воно було переглянуто в бік зниження на 125 000, повідомило Бюро статистики праці Міністерства праці. Економісти, опитані агентством Reuters, прогнозували, що кількість робочих місць зросте на 160 000 після того, як у січні повідомлялося про зростання на 143 000.

Стратеги Citi кажуть, що ці дані дозволять Федеральній резервній системі США утриматись на засіданні цього місяця, але деталі звіту про зайнятість, включаючи зростання рівня безробіття та падіння участі в економіці, свідчать про те, що ринок праці може ще більше пом'якшитись цієї весни.

«Уповільнення споживчих витрат, майбутнє скорочення робочих місць у державному секторі та падіння цін на акції, ймовірно, змусять ФРС знову знизити облікову ставку в травні», - йдеться в записці.

Трейдери закладають в ціну 75 базисних пунктів зниження ставки ФРС в цьому році, як показали дані LSEG, при цьому зниження ставки повністю закладено в ціну на червень.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив в п'ятницю, що ще належить з'ясувати, чи виявляться митні плани адміністрації Трампа інфляційними, склавши контрольний список речей, які можуть призвести до того, що нові податки на імпорт призведуть до більш стійкого цінового тиску.

Щодо інших валют, то фунт стерлінгів зріс на 0,16% до $1,2941, а австралійський долар - на 0,14% до $0,6315. Новозеландський долар востаннє купували за $0,57225.