Курс долара США до основних валют знижується в п'ятницю

Долар США дешевшає проти основних валют перед виходом ключового звіту з американського ринку праці.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,26%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,21%.

Інвестори очікують публікації о 17:30 EET лютневого звіту міністерства праці США про стан американського ринку праці. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає, що кількість робочих місць в американській економіці (без урахування сільськогосподарського сектору) збільшилася на 160 тис. у лютому після зростання на 143 тис. у січні, тоді як безробіття залишилося на рівні 4%.

За статистикою ринку праці уважно стежать у Федеральній резервній системі (ФРС), орієнтуючись на неї під час ухвалення рішень щодо подальшої грошово-кредитної політики.

Член ради керівників ФРС Крістофер Воллер напередодні сказав, що Федрезерву варто взяти паузу на березневому засіданні та дочекатися нових даних про стан американської економіки, які можуть підтвердити або спростувати сигнали ослаблення зростання.

Схожу думку висловив і голова Федерального резервного банку Атланти Рафаель Бостік. На його думку, реальний масштаб наслідків заходів, яких вживає президент США Дональд Трамп у зовнішньоторговельній сфері, буде зрозумілим лише через кілька місяців.

Інвестори побоюються, що агресивна протекціоністська політика Вашингтона призведе до уповільнення зростання американської економіки, підвищивши витрати компаній і споживачів, порушивши ланцюжки поставок і скоротивши загальний обсяг зовнішньої торгівлі США.

Євро за даними на 14:47 EET торгується на рівні $1,0851, з підвищенням на 0,58% від рівня закриття торгів четверга.

Напередодні Європейський центральний банк очікувано знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, при цьому зазначивши, що "грошово-кредитна політика стає значно менш обмежувальною".

Ринок сприйняв такі підсумки засідання ЄЦБ як сигнал про те, що цикл знижень відсоткових ставок, у рамках якого вони опустилися на 150 б.п. менш ніж за рік, може незабаром завершитися.

Аналітики Nomura тепер очікують, що ЄЦБ знизить процентні ставки лише один раз цього року, тоді як раніше прогнозували два зниження.

Експерти Goldman Sachs, Morgan Stanley і Barclays підтвердили попередні прогнози і, як і раніше, очікують двох знижень ставок ЄЦБ до середини поточного року.

У BofA Global Research прогнозують чотири зниження ставки - у квітні, червні, липні та вересні.

Аналітики Societe Generale вважають, що ЄЦБ знизить ставку на 25 базисних пунктів у квітні, а потім зробить паузу до червня, тоді як у Daiwa Capital Markets вважають, що пауза почнеться вже у квітні.

Фунт стерлінгів піднявся на 0,23%, до $1,2911.

Курс долара щодо єни знижується на 0,19% і становить 147,71 єни.

Японія подолала поріг, що дає змогу уряду офіційно оголосити про припинення довгострокової дефляції, заявив у п'ятницю міністр відновлення економіки країни Рьосей Акадзава.

"Усі чотири ключові показники, на які ми орієнтуємося для визначення того, чи вийшла Японія з дефляції, стали позитивними", - сказав він на пресконференції.

Це зауваження наголошує на оптимізмі уряду щодо економічних перспектив країни, що може вплинути на терміни наступного підвищення процентної ставки Банком Японії.

Хоча інфляція вже майже три роки тримається вище визначеного центральним банком цільового показника 2%, уряд досі офіційно не оголосив про припинення дефляції в Японії, яку він визначає як тривалий період економічної стагнації, коли повільне зростання заробітної плати стримує споживання.

"Ми сподіваємося, що Банк Японії продовжуватиме тісну взаємодію з урядом і проводитиме належну політику для стабілізації інфляції біля цільового рівня 2%", - зазначив міністр.