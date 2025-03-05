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Долар відіграв частину втрат після виступу Трампа в Конгресі, євро отримав підтримку
08:13 05.03.2025 |
Долар відновив деякі втрачені позиції в середу, але все ще перебуває біля тримісячного мінімуму, оскільки президент США Дональд Трамп знову пообіцяв ввести взаємні мита в своїй першій промові в Конгресі з моменту вступу на посаду.
Рух валют був волатильним, оскільки інвестори продовжували відходити від торгової війни, спровокованої Трампом після введення нових 25% мит на імпорт з Мексики і Канади, які набули чинності у вівторок, а також подвоєння мита на китайські товари до 20%.
Канада і Китай швидко вжили заходів у відповідь того ж дня, а президент Мексики Клаудія Шейнбаум пообіцяла вжити заходів у відповідь, але без подробиць, заявивши, що оголосить про відповідь Мексики в неділю.
Тим не менш, долар відновив свої позиції в середу, коли Трамп повторив свою погрозу запровадити відповідні мита щодо інших країн 2 квітня у виступі в Конгресі, надавши валюті певну підтримку "безпечної гавані".
«Долар відновив деякі втрати після того, як Трамп торкнувся теми мит у відповідь, через невизначеність, що тисне на настрої, і занепокоєння з приводу зростання інфляції в США», - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC.
Невизначеність щодо митних погроз Трампа і ескалація глобальної торгової напруженості сколихнули ринки, оскільки інвестори намагаються оцінити їх вплив на світову економіку.
Зміцнення долара збило євро з більш ніж тримісячного максимуму в $1,0637, досягнутого на початку сесії, хоча спільна валюта не відійшла надто далеко від свого максимуму і востаннє торгувалася на 0,1% нижче (1 долар = 0,9417 євро).
У вівторок євро виріс на 1,3% на новинах про те, що партії, які сподіваються сформувати наступний уряд Німеччини, домовилися про створення інфраструктурного фонду розміром 500 мільярдів євро (530,95 мільярда доларів США) і перегляд правил запозичень в рамках тектонічних змін у витратах на модернізацію армії і відновлення зростання.
«Якщо ми отримаємо несподівано велике послаблення боргового гальма, я думаю, що це, ймовірно, може підштовхнути євро до подальшого зростання, і, звичайно, будь-які подальші оголошення про збільшення витрат на оборону також посилять очікування щодо європейського зростання і, отже, підтримають євро», - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.
У той же час, стерлінг знизився на 0,06% до $1,2788, а ієна трохи впала до 149,88 за долар.
Канадський луні втратив 0,2% до 1,4424 канадських доларів, в той час як мексиканський песо відновив частину своїх втрат і в останній раз коштував 20,60 за долар.
По відношенню до кошика валют долар трохи підріс до 105,62, хоча і був недалеко від мінімуму вівторка (105,49).
Індекс долара втратив 0,9% на попередній сесії, оскільки інвестори були стурбовані впливом торговельної війни на економіку США, яка вже демонструє ознаки слабкості.
«Зростаючі інфляційні очікування і занепокоєння щодо мит ставлять під загрозу шлях економіки США до м'якої посадки», - сказав Борис Ковачевич, глобальний макростратег Convera.
«Цей наратив «макроекономіка над митами» підкреслює перехід від винятковості США до зростаючих ризиків стагфляції. Звичайно, підвищення мит теоретично є позитивним для долара. Однак інвестори дивляться далі короткострокових потоків "безпечної гавані" і стурбовані тривалим уповільненням зростання».
В Азії в середу Китай розблокував додаткові фіскальні стимули, сигналізуючи про більші зусилля зі стимулювання споживання, щоб захистити економічне зростання на тлі ескалації торгової війни зі Сполученими Штатами. Політики, як і очікувалося, встановили ціль зростання на цей рік на рівні близько 5%.
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