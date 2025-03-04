Курси долара США помітно знижується до основних валют

Долар США значно слабшає проти основних валют у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,74%, ширший WSJ Dollar Index - 0,54%.

Трейдери оцінюють статдані щодо економіки США, опубліковані напередодні, а також нові заходи торгової політики Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мита на імпорт китайських товарів до 20% з 10%. Пекін відреагував введенням тарифів у розмірі 10-15% на імпортовану зі США пшеницю, а також інші види сільськогосподарської та іншої продукції.

У вівторок також починають діяти 25-відсоткові мита на ввезені в Штати товари з Канади і Мексики.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна запровадить відповідні тарифи на американські товари та поступово розширюватиме сферу їхнього застосування до скасування мита на канадський імпорт до США.

Індекс ділової активності у виробничому секторі США (ISM Manufacturing) у лютому знизився до 50,3 пункту порівняно з 50,9 пункту місяцем раніше, повідомив у понеділок Інститут управління поставками (ISM). Аналітики в середньому очікували зменшення показника до 50,5 пункту, за даними Trading Economics.

Незважаючи на зниження, індекс залишився вищим за позначку в 50 пунктів, що вказує на зростання виробничої активності.

Тим часом підіндекс цін виробників підскочив до 62,4 пункту з січневих 54,9 пункту, досягнувши максимуму з червня 2022 року, повідомив ISM.

"Слабкість даних щодо активності в США призвела до переоцінки ринком перспектив пом'якшення політики Федеральної резервної системи (ФРС) цього року", - зазначає аналітик ING Кріс Тернер.

За його словами, трейдери тепер очікують, що до кінця року ключову ставку ФРС буде знижено на 75 базисних пунктів, а не на п'ятдесят, як передбачалося раніше.

"Це перешкоджає зміцненню долара на новинах про мита", - пише Тернер.

Подальша траєкторія американської валюти в короткостроковій перспективі залежатиме від того, що відбуватиметься на фондовому ринку США, вважає він, додаючи, що історично торговельні війни не обіцяли фондовим ринкам нічого хорошого, а введення митних зборів у розмірі 25% проти основних торгових партнерів Штатів може стати справжнім потрясінням.

"Якщо фондові ринки почнуть падати, то пари долар/єна і долар/франк можуть піти за ними", - зазначає Тернер.

Євро за даними на 14:36 к. ч. у вівторок торгується по $1,0547, з підвищенням на 0,55% від рівня закриття попередньої сесії.

Безробіття в єврозоні в січні залишилося на рівні 6,2%, повідомило статистичне управління Європейського союзу.

Згідно з переглянутими даними, у грудні 2024 року воно також становило 6,2%, а не 6,3%, як було оголошено раніше. Таким чином, безробіття перебуває на рекордно низькій позначці четвертий місяць поспіль.

Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікували збереження безробіття на рівні 6,3%.

Фунт додав 0,31% і торгується по $1,2741.

Єна отримує підтримку з боку попиту на активи "тихої гавані", що зріс через посилення побоювань щодо торговельних воєн, зазначає Trading Economics.

Вартість американської валюти в парі з єною зменшилася на 0,82%, до 148,28 єни.

Курс долара до офшорного юаня опустився на 0,57%, до 7,2607 юаня.