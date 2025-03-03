Долар США слабшає до євро й фунта, зміцнюється проти єни

Курс долара США знижується в парах з євро й фунтом стерлінгів, зміцнюється проти єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,68%, ширший WSJ Dollar Index - 0,36%.

Тиск на американську валюту чинять заяви міністра торгівлі США Говарда Латніка. У неділю він зазначив, що підготовлювані мита країни щодо Мексики й Канади залишаються "поточними".

"Запровадження мит у розмірі 25% не є базовим сценарієм валютного ринку, де все ще схиляються до того, що ставка мит буде нижчою, або ж сторонам вдасться укласти чергову угоду останньої миті", - пише аналітик ING Франческо Песоле.

Водночас трейдери і далі очікують зміцнення долара в міру розвитку торговельної війни, вважаючи, що запровадження мит підстьобне інфляцію та утримає Федеральну резервну систему (ФРС) від подальшого зниження ставок.

Як ФРС оцінює ситуацію в американській економіці на рівні регіонів, стане відомо в середу, коли регулятор оприлюднить огляд Beige Book ("Бежева книга").

На грошово-кредитну політику ФРС також можуть вплинути дані про безробіття в США за лютий, публікація яких запланована на п'ятницю.

Євро за даними на 14:50 EET торгується по $1,0475, з підвищенням на 0,93% від рівня закриття попередньої сесії.

Зрив американсько-українських переговорів минулої п'ятниці порушив плани щодо укладення сировинної угоди, зазначає Песоле. Це призвело до того, що США відсторонилися від процесу врегулювання питання щодо розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

І все ж таки ринки не виключають, що угоди про перемир'я буде досягнуто, додає експерт.

"Ми, як і раніше, очікуємо ралі охоплених валют (включно з євро й скандинавськими валютами) у разі укладення мирної угоди", - пише Песоле.

Зростання споживчих цін у єврозоні в лютому сповільнилося до 2,4% у річному виразі з 2,5% у січні, за попередніми даними статистичного управління Європейського Союзу.

Аналітики в середньому очікували більш значного ослаблення інфляції - до 2,3%, повідомляє Trading Economics.

Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у лютому становило 2,6% у річному виразі проти 2,7% місяцем раніше.

Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні, який розраховують HCOB і S&P Global, згідно з остаточними даними, становив у лютому 47,6 пункту порівняно з 46,6 пункту в січні. Остаточне значення індексу перевищило попередню оцінку 47,3 пункту, але залишається нижчим за позначку в 50 пунктів, що свідчить про тривалий спад активності.

У Німеччині зведений PMI минулого місяця зріс до 25-місячного максимуму 46,5 пункту проти 45 пунктів у січні, у Франції - до 45,8 пункту з 45 пунктів, в Італії - до 47,4 пункту з 46,3 пункту. В Іспанії індикатор у лютому знизився до 49,7 пункту з 50,9 пункту.

Аналогічний індикатор Великої Британії, за остаточними даними S&P Global, знизився до 46,9 пункту з 48,3 пункту місяцем раніше.

Курс фунта піднявся на 0,87%, до $1,2688.

У парі з єною долар подорожчав на 0,43%, до 150,32 єни.

Заступник міністра фінансів Японії Ацусі Мімура заявив, що коливання валютних курсів можуть негативно вплинути на реальне зростання заробітків у країні.

Знецінення єни на 10% може збільшити темп інфляції на 0,3%, сказав він, пославшись на оцінки уряду. Це "може мати вирішальний вплив" на реальні заробітки, додав Мімура.

Ослаблення єни - серйозна проблема для Токіо, оскільки воно призводить до подорожчання імпортних товарів і розгону інфляції, що, своєю чергою, тисне на споживання.

Пара долар/юань торгується з підвищенням на 0,08%, по 7,2894.

Аналітики Goldman Sachs Group і BofA Securities переглянули свої прогнози, що передбачали помітне ослаблення юаня через торговельні мита, які запроваджують у США.

Юань не виправдав знижувальних очікувань, чому частково сприяла підтримка з боку Народного банку Китаю.

У Goldman Sachs тепер очікують, що через три місяці долар торгуватиметься по 7,3 юаня проти попереднього прогнозу 7,4. Прогноз на 12 місяців був знижений до 7,4 з 7,5 юаня за долар.

Аналітики BofA знизили прогноз для пари на перший квартал до 7,5 з 7,6. Водночас вони, як і раніше, очікують, що в другому кварталі юань ослабне до 7,6 юаня за долар.