Ціни на золото падають у п'ятницю, але перебувають на шляху до зростання на 2% за місяць

Ціни на золото впали на торгах в Азії в п'ятницю, оскільки долар виріс напередодні публікації ключового звіту по інфляції в США, проте злитки продовжували демонструвати скромний місячний приріст, підтримувані своєю привабливістю безпечної гавані на тлі занепокоєння щодо торговельних тарифів в США.

О 06:44 EET cпот-золото подешевшало на 0,4% до 2 864,94 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, втратили 0,6% до 2 877,80 доларів за унцію до 01:44 за східноєвропейським часом.

У п'ятницю ціни на золото залишалися під тиском, оскільки інвестори очікували виходу індексу цін на особисті споживчі витрати (PCE) в США, який є основним показником інфляції, що використовується Федеральною резервною системою, для подальшого прояснення тенденцій процентних ставок.

Індекс долара США виріс на 0,1%, що зробило золото дорожчим для іноземних покупців

Незважаючи на це, тривале занепокоєння щодо напруженості у світовій торгівлі надало певну підтримку зливкам як активу-прихістку.

Цього місяця жовтий метал подорожчав майже на 2%.

Інвестори стали обережнішими після того, як Трамп підтвердив плани запровадити 25% мита на мексиканський та канадський імпорт, а також новий 10% тариф на китайські товари.

Хоча на тлі торгових проблем спостерігається деякий попит на золото як на захисний актив, найближчі перспективи залежать від того, як дані по інфляції PCE сформують очікування щодо процентної ставки ФРС.

«Побоювання, що мита можуть посилити інфляційні ризики через уповільнення економічного зростання, підвищують попит на безпечні активи, такі як золото», - зазначають аналітики ING в нещодавньому звіті.

«Оскільки занепокоєння щодо мит, ймовірно, збережеться, золото продовжить отримувати вигоду від підвищеної невизначеності», - додали вони.

Інші дорогоцінні метали впали через сильний долар. Ф'ючерси на платину впали на 0,4% до 948,55 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло втратили 1% до 31,495 доларів за унцію.

Ціни на мідь ще більше знизилися через занепокоєння щодо митної політики Трампа, яка чинить тиск на промислові метали.

На початку лютого президент США оголосив про введення 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію в країну, яке має набути чинності 12 березня.

«Мита є негативним фактором для промислових металів на тлі уповільнення глобального зростання. Проте перспектива тривалої торгової війни підвищує очікування того, що Пекін може запровадити більш агресивні заходи стимулювання, що обмежить зниження цін на метали», - пишуть аналітики ING.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,7% до $9 354,40 за тонну, а квітневі ф'ючерси на мідь знизилися на 1% до $4 549 за фунт.