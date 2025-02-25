Долар відіграє втрати на поновлених занепокоєннях щодо мит

Долар виріс у вівторок після падіння до найнижчого рівня більш ніж за два місяці на початку тижня завдяки притоку капіталу з безпечних країн після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що мита на Мексику і Канаду будуть введені, як і планувалося.

У свою чергу, зміцнення долара призвело до падіння євро з місячного максимуму на рівні $1,0461, а майбутнє зростання єдиної валюти, ймовірно, буде залежати від того, як швидко буде сформовано коаліційний уряд в Німеччині після перемоги на виборах консерваторів.

У понеділок Трамп заявив, що мита на канадський і мексиканський імпорт вводяться «вчасно і за графіком», незважаючи на зусилля країн посилити безпеку кордонів і зупинити потік фентанілу в США до крайнього терміну 4 березня.

Багато хто сподівався, що два найбільших торговельних партнери США зможуть переконати адміністрацію Трампа відкласти введення мит, які будуть застосовуватися до американського імпорту з цих двох країн на суму понад 918 мільярдів доларів - від автомобілів до енергоносіїв.

Його коментарі викликали ажіотажний попит на захисні активи, такі як золото і казначейські облігації США, а долар також став бенефіціаром деяких з цих кроків по зниженню ризиків.

Стерлінг знизився з двомісячного максимуму понеділка і на початку азіатської сесії торгувався на 0,06% нижче, до $1,2618, в той час як австралійський долар впав на 0,17% до $0,6339.

Новозеландський долар знизився на 0,13% до $0,5725, в той час як індекс долара стабілізувався на рівні 106,75, відскочивши від більш ніж двомісячного мінімуму 106,12, досягнутого на попередній сесії.

Хоча долар впав приблизно на 3% від свого січневого піку після низки слабших, ніж очікувалося, економічних даних США, які викликали занепокоєння щодо перспектив зростання, стійкі втрати були нетривалими через тривале занепокоєння з приводу мит.

«Протягом останніх тижня-двох економічні новини, що надходять зі США, дійсно грають на користь цього наративу про те, що США втрачають свою економічну винятковість. Але щоразу, коли ми бачимо розумний відхід від ризику на фондових ринках ... долар отримує традиційну підтримку як валюта-прихісток», - сказав Рей Еттрілл, керівник відділу валютної стратегії Національного банку Австралії.

«Тому я думаю, що ви бачите невелику взаємодію між цими силами ... Наближаючись до цих ключових митних дедлайнів, важко побачити значне відновлення ризикових настроїв ... і це збереже підтримку долара США», - додав Етрілл.

У той же час, долар виріс на 0,35% по відношенню до єни до 150,22, відновившись після падіння до найнижчого рівня з початку грудня проти японської валюти в понеділок.

Нещодавнє падіння прибутковості казначейських облігацій США, особливо в реальному вираженні, вплинуло на курс долара до єни, оскільки прибутковість японських облігацій зростає на спекуляціях щодо чергового підвищення ставки Банком Японії.

