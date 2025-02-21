Ціни на золото впали з рекордних максимумів, але за тиждень очікується зрозстання на тлі мит

У п'ятницю ціни на золото знову впали з рекордних максимумів на азіатських торгах, але були налаштовані на позитивний тиждень, оскільки загрози введення нових торговельних мит з боку президента США Дональда Трампа стимулювали попит на цей актив.

Падіння курсу долара також сприяло зростанню цін на золото цього тижня, оскільки побоювання щодо стану економіки США, зокрема, приватних витрат, нівелювало постійні повідомлення Федеральної резервної системи про те, що процентні ставки в США залишатимуться високими ще довше.

Занепокоєння щодо споживчих витрат у США були викликані слабкими даними про роздрібні продажі, а також м'якшими, ніж очікувалося, прогнозами гіганта роздрібної торгівлі Walmart.

Але ці повідомлення все ж таки відірвали золото від рекордних максимумів, в той час як більш широкі ринки металів також зазнали певних втрат у п'ятницю.

Спотове золото впало на 0,5% до 2 925,06 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, впали на 0,5% до 2 941,49 доларів за унцію. Спотові ціни досягли піку в $2 954,89 за унцію на початку цього тижня.

Спотове золото додало близько 1,6% на цьому тижні - це вже восьмий позитивний тиждень поспіль.

У 2025 році жовтий метал дорожчав щотижня на тлі постійного занепокоєння щодо протекціоністської політики Трампа та його митної політики.

Ці побоювання посилилися після того, як цього тижня Трамп погрожував запровадити 25% мита на автомобілі, фармацевтичні препарати, напівпровідники та пиломатеріали. Президент заявив, що мита можуть бути введені вже на початку квітня.

Трамп також пригрозив відповідними митами основним торговельним партнерам США, що викликало занепокоєння щодо глобальної торговельної війни.

Ці побоювання стали ключовим чинником попиту на золото як на засіб захисту. Жовтий метал також подорожчав напередодні інавгурації Трампа наприкінці січня, оскільки президент США анонсував більшість своїх митних заходів.

Інші дорогоцінні метали продемонстрували змішану динаміку на тлі зростання попиту на безпечні активи. Ціни на срібло в основному слідували за золотом і за тиждень зросли на 1,2%, в той час як ф'ючерси на платину втратили 3,2% цього тижня.

Серед промислових металів, мідь зазнала тижневих втрат на тлі деякої фіксації прибутку після сильного зростання протягом останніх тижнів.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,4% до $9 522,80 за тонну, а березневі ф'ючерси на мідь впали на 0,8% до $4,5750 за фунт. Обидва контракти знизилися на 1,9% за тиждень.

Червоний метал отримав вигоду від покращення настроїв щодо Китаю, оскільки інвестори купилися на оптимізм щодо перспектив розвитку штучного інтелекту в цій країні. Мідь відіграє ключову роль в електроенергетиці та інфраструктурі центрів обробки даних - і те, і інше має вирішальне значення для індустрії штучного інтелекту.

Проте настрої щодо Китаю були затьмарені побоюваннями щодо назріваючої торгової війни з США.