Єна відступила після даних по інфляції в США, євро підтримали мирні переговори по Україні

Долар США утримувався біля тижневого максимуму проти японської єни в четвер після більш високих, ніж очікувалося, показників споживчих цін, в той час як євро отримав підтримку на новинах про те, що Вашингтон має намір почати переговори з Росією про припинення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що незабаром запровадить відповідні мита проти кожної країни, яка стягує мита на американський імпорт, підтримуючи побоювання щодо розширення глобальної торговельної війни, яка загрожує прискоренням інфляції в США.

По відношенню до єни долар знизився на 0,06% до 154,33, недалеко від максимуму середи 154,80, досягнутого на тлі зростання прибутковості казначейських облігацій США після публікації даних по інфляції.

Споживчі ціни в США зросли найбільше за майже 1-1,5 роки, збільшившись на 0,5% в січні порівняно з попереднім місяцем, в той час як базовий індекс виріс на 0,4%. Очікувалось, що обидва показники зростуть на 0,3%.

Загальні споживчі ціни за рік зросли на 3,0%, тоді як базові ціни зросли на 3,3% в річному вимірі.

Учасники ринку збільшують бети на те, що Федеральний резерв буде утримувати процентні ставки на високому рівні довше, оцінюючи зниження ставок на 28 базисних пунктів в цьому році порівняно з 37 базисними пунктами до публікації даних.

«Тепер у ФРС буде достатньо підстав для того, щоб залишатися в режимі очікування і мати можливість побачити, яка урядова політика набуде чинності, і оцінити її наслідки», - сказав Том Накамура, валютний стратег і співголова відділу інвестицій з фіксованим доходом в AGF Investments.

Поряд з митами, політика США щодо імміграції, податків та регулювання також може вплинути на напрямок розвитку економіки.

На своїх других слуханнях у Конгресі цього тижня голова ФРС Джером Пауелл в середу підтвердив, що центральний банк не поспішає зі зниженням ставок.

Пізніше в четвер вийде індекс цін виробників в США, який дасть підказки про те, наскільки високим може бути індекс цін на особисті споживчі витрати, який є основним показником інфляції ФРС, 28 лютого.

Євро виріс на 0,14% до $1,0398 на тлі того, що Трамп наказав вищим посадовим особам США почати переговори про припинення війни в Україні.

Російський рубль підскочив за ніч до 4-1/2 місячного максимуму по відношенню до долара.

Стерлінг склав $1,2456, що на 0,09% більше, ніж за весь день.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до єни, євро та інших валют, знизився на 0,03% до 107,88 після досягнення тижневого максимуму в 108,52 на попередній сесії.

«Зрештою, менш оптимістична позиція ФРС підтримує долар США, але основна увага ринків в короткостроковій перспективі буде зосереджена на політиці, що виходить з Вашингтону», - сказав Накамура з AGF.

Після запаморочливих двох тижнів, наповнених новинами про мита, трейдери намагаються з'ясувати, як реалізуються погрози Трампа. Деякі учасники ринку вважають, що тарифи стануть плюсом для долара.

У понеділок Вашингтон оголосив про нові 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США, що змусило торговельних партнерів розгубитися.

Канадський долар був стабільним, а мексиканський песо під деяким тиском, оскільки введення 25% мит на товари з Мексики і Канади було відкладено до 4 березня для проведення переговорів.

Минулого тижня Трамп запровадив додаткові 10% мита на китайські товари, а китайські контрзаходи набули чинності цього тижня.

Офшорний юань торгувався на рівні 7,3105 юаня за долар, що приблизно на 0,02% вище на початку азіатських торгів.