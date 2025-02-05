Юань падає через занепокоєння щодо торговельної війни. Єна дорожчає

Юань впав у середу, коли нова китайсько-американська торгова війна потрясла китайські ринки, що повертаються з тривалих новорічних канікул за місячним календарем, в той час як єна підскочила на зростаючих бетах на подальше підвищення ставок Банком Японії в цьому році.

Долар виріс більш ніж на 0,5% по відношенню до юаня до максимуму в 7,2856 незабаром після відкриття біржових торгів, незважаючи на те, що Народний банк Китаю встановив вищий, ніж очікувалось, середній курс юаня, навколо якого валюті дозволено торгуватись в 2% коридорі.

Інвестори уважно стежили за фіксацією курсу, щоб зрозуміти, чи дозволить Пекін послабити юань, щоб пом'якшити вплив нових масштабних мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.

У вівторок Китай підвищив мита на американський імпорт у відповідь на американські мита на китайські товари, а Трамп в той же день заявив, що не поспішає говорити з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб спробувати розрядити нову торговельну війну між двома найбільшими економіками світу.

«Наш базовий сценарій полягає в тому, що Китай збільшить свою толерантність до слабкості валюти у відповідь на американські мита», - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia (OTC:CMWAY) (CBA).

«Я думаю, що в кінцевому підсумку ослаблення юаня буде однією з відповідей Китаю, і я б очікував подальших дій у відповідь з боку Китаю, якщо США запровадять ще більші мита».

Офшорний юань мало змінився і склав 7,2892 за долар в середу, після падіння до рекордно низького рівня 7,3765 за долар на початку тижня.

Австралійський долар, який часто використовується як ліквідний проксі для юаня, був трохи слабшим - $0,6247, хоча все ще тримався за 0,47% нічного приросту. Його новозеландський аналог коштував $0,5653.

На більш широкому ринку волатильність валют дещо знизилася після бурхливого початку тижня, коли Трамп запровадив високі тарифи проти найбільших торговельних партнерів США, причому тарифи на Мексику і Канаду були відкладені після переговорів.

Долар відступив, надавши деякий перепочинок валютам, що сильно постраждали, таким як євро, який відскочив вище рівня $1,02 і востаннє коштував $1,0374.

Єна була помітним рушієм на азіатській сесії, оскільки вона зросла більш ніж на 0,5% до найвищого рівня за місяць - 153,47 за долар. Поштовхом стали дані, які показали, що реальна заробітна плата в Японії в грудні з поправкою на інфляцію зросла на 0,6% в річному обчисленні завдяки зимовим бонусам, а урядовці висловили оптимізм, що імпульс до підвищення заробітної плати зростає.

Це змусило трейдерів збільшити бети на подальше підвищення ставки Банком Японії в цьому році, причому до кінця року в ціну вже закладено трохи більше 30 базисних пунктів.

«За майбутніми весняними раундами підвищення заробітних плат будуть уважно стежити, оскільки зростають очікування подальшої жорсткості Банку Японії», - сказав Елвін Тан, керівник відділу валютних стратегій РБК Капітал Маркетс.

«Як ми бачимо вже більше року, посилення жорсткості Банку Японії саме по собі не є достатнім для зміцнення єни, але разом з недооціненістю єни може бути достатньо для обмеження її слабкості, особливо в більш невизначеному глобальному макроекономічному середовищі».

З іншого боку, канадський долар відскочив від 22-річного мінімуму понеділка і востаннє становив 1,4331 канадського долара.

Мексиканський песо стабільно тримався на рівні 20,4840 за долар, відійшовши від дна 21,2882, досягнутого в понеділок, найслабшого рівня майже за три роки.

Фунт стерлінгів був трохи вищим - $1,2484, в той час як індекс долара впав на 0,07% до 107,97.

«Я насправді дуже здивований стійкістю ринків. Ризикові настрої... були досить позитивними, незважаючи на всі заголовки про мита та відновлення торговельної війни між США та Китаєм», - сказав Конг з CBA.

«Я думаю, що частина оптимізму походить від того, що США були готові відкласти мита до тих пір, поки інші країни не дадуть Трампу те, що він хоче».