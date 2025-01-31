Перетікання золота в США призвело до дефіциту злитків у Лондоні - FT

Трейдери останнім часом активно перевозять золото до Нью-Йорка з Лондона, зокрема через побоювання щодо можливого введення президентом США Дональдом Трампом імпортних мит, пише Financial Times.

Це призвело до формування дефіциту дорогоцінного металу в Лондоні. Час очікування до отримання злитків зі сховищ Банку Англії збільшився з кількох днів до чотирьох-восьми тижнів, за даними джерел, оскільки центральний банк намагається задовольнити підвищений попит.

"Люди не можуть отримати золото, тому що занадто багато було відправлено до Нью-Йорка, а решта застрягла в черзі, - сказав FT один з високопоставлених представників галузі. - Ліквідність на лондонському ринку знизилася".

Після президентських виборів у США в листопаді трейдери та фінансові установи перемістили 393 тонни до сховищ товарної біржі COMEX у Нью-Йорку, внаслідок чого обсяг її запасів зріс майже на 75% - до 926 тонн. Це найвищий показник із серпня 2022 року.

За словами учасників ринку, загальний обсяг потоків золота в США може бути набагато вищим, ніж відображають дані COMEX, оскільки, ймовірно, були додаткові поставки в приватні сховища в Нью-Йорку, що належать HSBC і JPMorgan. Обидва банки відмовилися від коментарів.

Трейдери кажуть, що поставки спрямовані на те, щоб уникнути митних тарифів на злитки, які, як дехто побоюється, можуть бути введені адміністрацією президента США.

"Є відчуття, що Трамп може піти на все і запровадити нові мита на сировину, що надходить до США, включно із золотом, - зазначає керівник відділу досліджень сировинних ринків Societe Generale Майкл Хей. - Серед учасників ринку золота спостерігається деяка боротьба, вони намагаються захистити себе".

Перетікання золота також є результатом більш високих цін на ф'ючерси в Нью-Йорку, ніж на спотовому ринку в Лондоні. Незвичайна можливість арбітражу спонукала трейдерів відправляти метал через Атлантику.

Лондон і Нью-Йорк є двома основними світовими ринками для торгівлі дорогоцінним металом, до того ж більша частина фізичної торгівлі відбувається у Великій Британії, в той час як ф'ючерсний ринок знаходиться в США. Банк Англії зберігає золото для третіх осіб, таких як фінансові установи, а також для інших центральних банків і Мінфіну Великої Британії.

Ціни на золото на COMEX зросли на 7% з початку року і перевищили $2800 за унцію, що є рекордом.

Минулого тижня червневі контракти на фізичне золото на COMEX торгувалися з премією до $60 доларів за унцію порівняно з ціною в Лондоні. Відтоді різниця скоротилася до $10 за унцію, оскільки трейдери перемістили золото в Нью-Йорк.

Запаси золота на COMEX зросли на 36% цього місяця. Водночас їхній обсяг збільшився на 244 тонни - найвищий щомісячний приплив із травня 2020 року, на піку пандемії COVID-19. Трейдери заявили, що їм потрібен доступ до золота для виконання ф'ючерсних контрактів, які дають змогу покупцеві вимагати фізичного постачання металу.

