Акції в Азії непевні, оскільки Трамп погрожує різкими митами проти БРІКС

У п'ятницю акції в Азії торгувалися неоднозначно, оскільки інвестори намагалися впоратися з перспективою торгових мит за президента США Дональда Трампа, який погрожував запровадити високі мита проти країн БРІКС.

Обсяги регіональної торгівлі все ще залишалися стриманими через вихідні дні в Китаї, Гонконгу і Тайвані з нагоди Нового року за місячним календарем.

Азійські ринки мало відреагували на позитивне нічне закриття на Волл-стріт, оскільки настрої були значною мірою зіпсовані новими митними погрозами з боку Трампа. Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на азіатських торгах, а акції технологічних компаній повинні відіграти більшу частину втрат цього тижня після деяких сильних звітів у секторі.

У центрі уваги також ключові дані по індексу цін PCE - ключовий показник інфляції для Федерального резерву, який буде опублікований пізніше в п'ятницю.

Трамп пригрозив ввести 100% торгові мита на групу країн БРІКС через їх спроби створити власну валюту і відійти від долара.

Трамп зажадав від групи, яка складається переважно з Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, зобов'язань, що вона не буде запускати таке підприємство.

Трамп також заявив, що він все ще планує запровадити 25% мита на Канаду і Мексику, змушуючи інвесторів бути обережними через поновлення глобальної торговельної війни. Очікується, що він також затвердить 10% мита на Китай.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися негативно після коментарів Трампа, враховуючи, що країна є ключовим членом БРІКС.

Настрої на індійських ринках також були непевними перед оприлюдненням бюджету країни. Цього тижня індекс Nifty впав до більш ніж семимісячного мінімуму, хоча і відновив деякі позиції.

Японський індекс Nikkei 225 дещо зріс, тоді як індекс TOPIX не змінився.

Дані по індексу споживчих цін з Токіо в січні, як і очікувалось, зросли до майже дворічного максимуму, що свідчить про аналогічне зростання загальнонаціональної інфляції.

Вища інфляція ще більше підтверджує концепцію Банку Японії про доброчесний цикл, який сприяє економічному зростанню та інфляції, що дає центральному банку більше простору для подальшого підвищення процентних ставок.

Минулого тижня центральний банк підвищив ставки на 25 базисних пунктів.

Інші показники також продемонстрували позитивну динаміку в економіці Японії: промислове виробництво в грудні несподівано зросло, а роздрібні продажі збільшилися більше, ніж очікувалося.

Більш широкі азіатські ринки були змішаними. Австралійський ASX 200 виріс на 0,3%, ненадовго досягнувши рекордного максимуму у 8 566,90 пунктів на зростаючих бетах на те, що Резервний банк Австралії знизить процентні ставки в лютому.

Сінгапурський індекс Straits Times показав найкращі результати в Азії, піднявшись майже на 2%, оскільки торгівля відновилася після новорічних свят за місячним календарем. Ринки Сінгапуру виграли від збільшення попиту на економічно чутливі сектори, такі як кредитування та промисловість, оскільки настрої щодо акцій технологічних компаній були биті випуском китайської моделі штучного інтелекту DeepSeek.

Південнокорейський індекс KOSPI, який також відновив торгівлю після святкування Нового року за місячним календарем, впав на 1,3% на тлі втрат в основних акціях чипмейкерських і технологічних компаній, які наздогнали серйозні падіння своїх світових аналогів на цьому тижні.

Постачальник чіпів пам'яті корпорації NVIDIA, SK Hynix Inc, впав на 11%, а компанія Samsung Electronics Co Ltd втратила 2,6%.