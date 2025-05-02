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АНАЛІТИКА

Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 8 травня для ратифікації угоди про корисні копалини зі США - нардеп

11:57 02.05.2025 |

Політика

 

Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 8 травня для ратифікації угоди про корисні копалини зі США, повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"На 8 травня планують скликати позачергове засідання Верховної Ради та ратифікувати Угоду по копалинам з США", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

Нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос") також підтверджує у телеграм: "Голосування за ратифікацію Угоди по копалинам між США та Україною планують 8 травня".

Як повідомлялося, відповідний проєкт закону №0309 про ратифікацію угоди між урядами України та Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови зареєстровано у Верховній Раді 1 травня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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