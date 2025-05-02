Фінансова система показала стійкість у третій рік повномасштабної війни - річний звіт НБУ

Національний банк України оприлюднив Річний звіт за 2024 рік, в якому ключовими здобутками назвав контрольовану макрофінансову ситуацію в країні, стійкість фінансового сектору та високий рівень співпраці з міжнародними партнерами.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку, передає Укрінформ.

"Якщо одним реченням окреслити ціль, яку ми ставили на 2024 рік, то це зміцнення фундаменту для відновлення економіки й подальше повернення нормальності в економічне життя країни навіть в умовах війни", - зазначив голова Національного банку Андрій Пишний.

Серед досягнень 2024 року в НБУ називають:

* перехід до режиму гнучкого інфляційного таргетування з метою приведення інфляції до цілі 5% протягом трьох років;

* впровадження найбільшого від початку повномасштабного вторгнення пакету валютних пом'якшень для бізнесу;

* збільшення чистого кредитного портфеля бізнесу в гривні на 21%, населення - на 40%.

Як нагадали в НБУ, наприкінці 2024 року відбулося підвищення облікової ставки для контролю інфляційних процесів.

Торік в Україні забезпечено приріст гривневих коштів фізичних осіб у банках на 12%, бізнесу - на 19%.

Банки розпочали фінансування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури на 10,5 млрд грн.

Міжнародні резерви країни зросли до 43,8 млрд дол. США.

Крім того, вдалося реалізувати інструмент Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans, який відкрив Україні доступ до фінансування від країн G7 під заставу доходів від знерухомлених російських активів.

Завдяки міжнародній підтримці та успішному проходженню чотирьох переглядів програми розширеного фінансування МВФ, Україна отримала у 2024 році 42 млрд дол. США зовнішнього фінансування, що значно посилило стійкість економіки та фінансового сектору.

Також Національний банк продовжував цифрову трансформацію, розвиток фінансової грамотності та виступив з ініціативою щодо зміни назви розмінної монети з "копійка" на "шаг".

В Україні тривала активна трансформація небанківського фінансового сектору та розвиток фінансової інклюзії, зокрема для ветеранів та прифронтових регіонів.