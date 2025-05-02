Фінансові новини
- |
- 02.05.25
- |
- 10:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Попит на валюту в Україні продовжує знижуватися
09:00 02.05.2025 |
Українці купують дедалі менше доларів у банках, а у квітні було зафіксовано аномальну ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Населення України у квітні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,877 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,066 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 189,5 млн доларів.
Обсяг купівлі впав на 73,7% порівняно з березнем. Крім того, українці купили мінімальну суму із серпня 2023 року, коли обсяг становив 148,5 млн доларів.
Загалом від початку року українці купили в банках 3,347 млрд доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Держдеп США оголосив про зміну підходу до переговорів із Росією та Україною
ТОП-НОВИНИ
|Рада отримала на розгляд законопроєкт про ратифікацію угоди з США
|Трамп оголосив, що Марко Рубіо виконуватиме обов'язки тимчасового радника з національної безпеки, Майка Волца призначено послом в ООН
|Джулія Девіс призначена тимчасово повіреною США в Україні – Держдеп
|США у наступні 100 днів планують працювати над зближенням переговорних позицій України і Росії - Венс
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Попит на валюту в Україні продовжує знижуватися
|Акції в Азії зростають, оскільки Китай вказує на потенційні торгові переговори з США
|Долар готовий до третього тижневого зростання на тлі ослаблення побоювань щодо мит
|Акції різко зросли завдяки звітності Microsoft та Meta
|Нацбанк остаточно виграв суд у співзасновника ICU Пасенюка: його позбавили посади через багатомільйонну премію
|БЕБ повідомило про підозру акціонерам Укрбудінвестбанку
|Українці інвестували у військові облігації в «Дії» 13,5 мільярда, – Федоров
Бізнес
|До 30% коду Microsoft вже створено за допомогою штучного інтелекту
|Японська компанія YKK створила самохідну застібку-блискавку
|Китай почне використовувати штучний інтелект для оновлення системи освіти
|Китайська Chery хоче збирати автомобілі на заводі Volkswagen у Німеччині, - ЗМІ
|Нова батарея Stellantis на 375 Вт•год/кг заряджається до 90% за 18 хвилин
|Конкуренція зі Starlink: Amazon запустив в космос перші інтернет-супутники Kuiper
|Pirelli позбулася контролю китайського акціонера