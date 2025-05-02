Попит на валюту в Україні продовжує знижуватися

Українці купують дедалі менше доларів у банках, а у квітні було зафіксовано аномальну ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Населення України у квітні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,877 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,066 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 189,5 млн доларів.

Обсяг купівлі впав на 73,7% порівняно з березнем. Крім того, українці купили мінімальну суму із серпня 2023 року, коли обсяг становив 148,5 млн доларів.

Загалом від початку року українці купили в банках 3,347 млрд доларів.



