Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Попит на валюту в Україні продовжує знижуватися

09:00 02.05.2025 |

Фінанси

Попит на валюту в Україні продовжує знижуватися

 

Українці купують дедалі менше доларів у банках, а у квітні було зафіксовано аномальну ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Населення України у квітні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,877 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,066 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 189,5 млн доларів.

Обсяг купівлі впав на 73,7% порівняно з березнем. Крім того, українці купили мінімальну суму із серпня 2023 року, коли обсяг становив 148,5 млн доларів.

Загалом від початку року українці купили в банках 3,347 млрд доларів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5945
  0,1239
 0,30
EUR
 1
 47,0808
  0,0879
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 09:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1458  0,01 0,03 41,8795  0,11 0,27
EUR 46,8000  0,02 0,03 47,6168  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5950  0,12 0,28 41,6100  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес