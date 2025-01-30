Єна зміцнюється проти євро та долара на тлі розбіжностей щодо процентних ставок

Єна значно зросла в четвер, оскільки Японія продовжує підвищувати процентні ставки, в той час як інші країни знижують їх, а Європейський центральний банк, як очікується, сьогодні зробить останнє з низки пом'якшень.

Єна була майже єдиним рушієм зростання в Азії, оскільки долар подешевшав на 0,5% до 154,43, а євро - на аналогічну суму до 160,96 єни.

Єдина валюта торгувалась без змін по відношенню до долара на рівні $1,0423, протестувавши вночі підтримку на рівні $1,0380, коли Федеральна резервна система США призупинила цикл пом'якшення монетарної політики.

Ринки більш ніж повністю готові до того, що ЄЦБ сьогодні знизить ставки на 25 базисних пунктів до 2,75% , з невеликим шансом навіть на 50 базисних пунктів, враховуючи слабкість економіки ЄС.

«Інфляційний пульс єврозони випаровується, і ризик стійкого зниження інфляції є суттєвим», - попереджають аналітики ANZ.

«Складні економічні та політичні виклики, з якими стикаються найбільші економіки єврозони, збільшують навантаження на ЄЦБ щодо підтримки зростання».

Це одна з причин, чому ринки очікують подальшого зниження ставок у березні, квітні та червні, причому до 2025 року передбачається пом'якшення на 90 базисних пунктів.

Якби президент ЄЦБ Крістін Лагард підтвердила такий «голубиний» прогноз на своїй прес-конференції пізніше в четвер, це могло б створити новий тиск на євро.

І навпаки, очікується, що заступник голови Банку Японії Рьозо Хіміно у своєму виступі пізніше в четвер підкреслить перспективи подальшого посилення жорсткості монетарної політики.

Долар ненадовго підскочив вчора ввечері, коли ФРС обмовився про «прогрес» в боротьбі з інфляцією, що було сприйнято як яструбиний настрій.

Проте голова ФРС Джером Пауелл використав свою прес-конференцію, щоб сказати, що прогрес все ще триває, а ставки «значуще» вищі за нейтральні, що означає, що все ще є багато можливостей для зниження ставок.

В результаті, ф'ючерси на фонди ФРС все ще передбачають близько 48 базисних пунктів пом'якшення в цьому році, порівняно з 49 базисними пунктами на початку тижня. Наступний крок не очікується до червня, коли ймовірність зниження ставки становить 73%.

Очікується, що дані по ВВП США, які будуть опубліковані пізніше в четвер, покажуть помірне уповільнення зростання до 2,6% в річному обчисленні в четвертому кварталі, хоча прогнози широко варіювалися від 1,7% до 3,2%, що свідчить про певну ймовірність сюрпризу для ринку.

Пауза ФРС настала після того, як Канада і Швеція знизили ставки на чверть відсоткового пункту за одну ніч, але прибрали вказівки щодо майбутнього пом'якшення, зазначивши невизначеність щодо митної політики США.

Говард Лутник, висунутий президентом Дональдом Трампом на пост глави Міністерства торгівлі, заявив в середу, що Канада і Мексика можуть уникнути мит, якщо вони будуть діяти швидко, щоб закрити свої кордони для фентанілу.

Центральний банк Бразилії пішов іншим шляхом, підвищивши ставку на цілий процентний пункт до 13,25% і оголосивши про подальше підвищення. Привабливість таких високих ставок призвела до того, що з початку нового року вони зросли приблизно на 5%.