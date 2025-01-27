Долар зростає через занепокоєння щодо мит після погроз Трампа щодо Колумбії

Долар зміцнився в понеділок, коли трейдери обмірковували наслідки митних планів президента США Дональда Трампа на початку тижня, коли Федеральна резервна система, як очікується, збереже процентні ставки на колишньому рівні.

Минулого тижня долар продемонстрував найслабший тиждень з листопада 2023 року на тлі спадаючих побоювань щодо мит з боку адміністрації Трампа, але ці побоювання знову з'явилися після того, як він заявив, що запровадить масштабні заходи проти Колумбії.

Кроки у відповідь, включно з митами та санкціями, з'явилися після того, як південноамериканська країна відмовила двом американським військовим літакам з мігрантами, яких депортувала нова адміністрація США в рамках імміграційної політики, спрямованої проти нелегальних мігрантів.

Це призвело до того, що на початку торгів мексиканський песо, барометр митних проблем, знизився на 0,8% до 20,426 за долар. Канадський долар був трохи слабшим - $1,43715.

Євро знизився на 0,14% до $1,0474 напередодні засідання Європейського центрального банку, яке відбудеться цього тижня, на якому очікується зниження вартості запозичень. Фунт стерлінгів в останній раз коштував $1,24615.

Це залишило індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести валют, на рівні 107,6, все ще близькому до місячного мінімуму, якого він торкнувся минулого тижня.

Цього тижня увага інвесторів буде зосереджена на центральних банках і на тому, як політики, ймовірно, відреагують після того, як Трамп заявив, що хоче, щоб Федеральна резервна система знизила процентні ставки.

Очікується, що ФРС залишить ставки без змін, коли завершить своє дводенне засідання в середу, хоча інвестори будуть стежити за будь-якими натяками на те, що зниження ставок може відбутися в березні, якщо інфляція продовжить знижуватися ближче до цільового показника центрального банку США в 2% річних.

Дані в п'ятницю показали, що в січні ділова активність в США сповільнилася до дев'ятимісячного мінімуму на тлі зростаючого цінового тиску, в той час як в грудні продажі існуючого житла в США зросли до 10-місячного максимуму.

«Оптимізм щодо сприятливої для зростання програми Трампа «Америка понад усе» зріс, інфляційний тиск посилився до чотиримісячного максимуму, а підприємства наймають працівників найшвидшими темпами з 2022 року», - сказав Кайл Чепмен, аналітик валютних ринків у Ballinger Group.

«Така картина свідчить про розігрів ринку праці і є вагомою підтримкою для продовження паузи в роботі ФРС».

Що стосується інших валют, австралійський і новозеландський долари трохи знизилися, але залишилися ближче до своїх місячних максимумів, досягнутих минулого тижня. Австралійські ринки закриті на день.

Японська єна на початку торгів зміцнилася майже на 0,4% до 155,41 за долар, після того, як Банк Японії підвищив процентні ставки в п'ятницю до найвищого рівня з часів світової фінансової кризи 2008 року і переглянув свої прогнози щодо інфляції.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив, що центральний банк продовжить підвищувати процентні ставки в міру зростання заробітних плат і цін, але дав мало підказок щодо термінів і темпів майбутніх підвищень ставок.

Марк Даудінг, головний інвестиційний директор RBC BlueBay Asset Management, сказав, що відновлення уваги до японської історії може стати каталізатором для зміцнення єни в найближчі тижні.

«Японська валюта залишається вкрай недооціненою за більшістю моделей оцінки, і, оскільки різниця в процентних ставках скорочується, ми вважаємо, що це допоможе єні показати кращі результати в 2025 році».