Ціни на золото стабільні на тлі стурбованності щодо ставок і невизначеності стосовно Трампа. Мідь зросла на сильних даних з Китаю

У п'ятницю ціни на золото стабілізувалися біля місячного максимуму на азіатських торгах, оскільки невизначеність щодо процентних ставок в США і політики нового президента Дональда Трампа стимулювала деякий попит на активи-прихістки.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли на тлі позитивних даних про валовий внутрішній продукт з Китаю, який є найбільшим імпортером, оскільки недавні заходи стимулювання, схоже, приносять свої плоди.

Ринки металів виграли від слабкості долара, який мав перервати шеститижневу серію перемог після м'яких даних по інфляції. Але ознаки зростання споживчих витрат і ринку праці все ще утримували долар на відносно високому рівні.

Золото виграло від ослаблення долара, спотові ціни на нього о 07:00 EET стабілізувалися на рівні $2 715,04 за унцію. Ф'ючерси на золото впали на 0,2% до 2 745,26 доларів за унцію, хоча обидва показники були близькі до найвищого рівня з середини грудня.

Цього тижня на жовтий метал спостерігався певний попит на безпечний притулок, оскільки трейдери спекулювали на зміні процентних ставок в США на тлі змішаних сигналів. Хоча інфляція в грудні сповільнилася, вона все ще залишається відносно високою.

Дані з роздрібних продажів і заявок на допомогу з безробіття також свідчили про стійкість американської економіки, що дає Федеральному резерву менше стимулів для швидкого зниження процентних ставок.

Ринки також перебували в напрузі щодо того, як політика Трампа вплине на інфляцію та економіку. Трамп, який вступає на посаду з понеділка, пообіцяв запровадити високі торгові мита для кількох країн, що може підштовхнути інфляцію в довгостроковій перспективі.

Але загальне зростання золота все ще було обмеженим, оскільки підписання перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом за посередництва США вказало на зниження геополітичної напруженості на Близькому Сході. Це знизило деякий попит на золото як на безпечну гавань.

Цього тижняі нші дорогоцінні метали були менш оптимістичними, ніж золото. Ф'ючерси на платину виросли на 0,3% до $943,85 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,5% до $31,555 за унцію.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,2% до 9 268,50 доларів за тонну, а березневі ф'ючерси на мідь виросли на 0,6% до 4,4607 доларів за фунт.

Економіка Китаю в четвертому кварталі зросла більше, ніж очікувалося, і ВВП склав 5,4%. Це дозволило збільшити річний ВВП Китаю у 2024 році до 5%, що відповідає цільовому показнику Пекіна.

Сила китайської економіки була головним чином зумовлена низкою агресивних заходів стимулювання, причому Пекін готується надати більшу підтримку перед обличчям торговельних труднощів у США.

Ціни на мідь демонстрували значне зростання протягом останніх двох тижнів на тлі ставок на те, що попит на мідь в Китаї збільшиться в результаті нових заходів стимулювання. Китайський імпорт міді також досяг 13-місячного максимуму в грудні.