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Єна готова до кращого тижня за останній місяць на прогнозах підвищення ставок Банком Японії
08:18 17.01.2025 |
У п'ятницю єна продемонструвала найсильнішу тижневу динаміку за останній місяць, оскільки зростають очікування, що Банк Японії підвищить ставки наступного тижня, що призведе до зниження курсу долара напередодні повернення Дональда Трампа в Білий дім.
Заяви офіційних осіб Банку Японії, а також японські дані, які вказують на постійний ціновий тиск і високі темпи зростання заробітної плати, сприяли зміцненню впевненості ринку в тому, що зміна ставок не за горами, і трейдери оцінюють ймовірність підвищення ставок наступного тижня на рівні 80%.
Цього тижня єна зросла на 1,5% по відношенню до долара, що є найсильнішим тижневим зростанням з кінця листопада. Востаннє вона трохи ослабла в п'ятницю до 155,40 за долар, але все ще близька до місячного максимуму в 155,10, якого вона досягла в четвер.
«Дані по інфляції та заробітній платі вказують на те, що Банк Японії може підвищити ставки і надалі, і коментарі також сигналізують про це», - сказав Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo.
«Однак сила єни може бути швидкоплинною, особливо якщо (глава Банку Японії Кадзуо) Уеда знову здивує нас оптимістичними коментарями, незважаючи на підвищення ставок».
Китайський юань був стабільним після того, як дані показали, що в четвертому кварталі друга за величиною економіка світу зросла на 5,4%, значно перевершивши очікування аналітиків і забезпечивши зростання за весь 2024 рік на рівні 5%, що впритул відповідає цілям Пекіна.
Спотовий курс юаня трохи зміцнився до 7,3266 за долар, а офшорний курс юаня в останній раз становив 7,3388. В останні дні юань коливався біля 16-місячних мінімумів під тиском сильного долара, митних загроз з боку США і низької прибутковості китайських облігацій.
Китайська економіка має проблеми зі зростанням, оскільки постпандемічний підйом швидко вичерпався, а затяжна криза нерухомості, зростаючий місцевий борг і слабкий споживчий попит значно обмежують економічну активність.
«Ми не вважаємо, що економіка перебуває на міцному фундаменті, незважаючи на нещодавні стимулюючі заходи, і в бюджеті на 5 березня, ймовірно, буде виділено більше бюджетних коштів, щоб пом'якшити економіку Китаю від політики Трампа», - сказав Алекс Лоо, валютний і макроекономічний стратег в TD Securities, Сінгапур.
Євро був стабільним на рівні $1,03065, а фунт стерлінгів мало змінився - $1,22425. Це залишило індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести інших валют, на рівні 108,94, за крок від максимуму більш ніж за два роки, досягнутого на початку тижня.
Індекс знизиться на 0,6% за тиждень, що перерве шеститижневу переможну серію, після того, як трейдери почали оцінювати перспективу двох знижень ставок в цьому році після виходу в середу даних по базовій інфляції в США, що послабили її. Минулого місяця Федеральна резервна система прогнозувала два зниження ставок в 2025 році.
Але дані в четвер показали, що роздрібні продажі в США зросли в грудні, що вказує на сильний споживчий попит і зміцнює думку про те, що ФРС повинна бути обережною в своєму підході до зниження ставок в цьому році.
Голова ФРС Крістофер Уоллер заявив у четвер, що три-чотири зниження ставок все ще можливі, якщо економічні дані продовжать слабшати.
Згідно з даними LSEG, ринки наразі передбачають зниження ставки ФРС на 41 базисний пункт цього року - порівняно з 37 базисними пунктами до коментарів Уоллера.
Орієнтовна 10-річна прибутковість казначейських облігацій була на рівні 4,612% в азіатські години. Цього тижня вона впала більш ніж на 16 базисних пунктів, що є найслабшим тижневим показником за останній місяць.
Інвестори також очікують інавгураційної промови Трампа в понеділок, щоб краще зрозуміти його політичні кроки. Очікується, що політика щодо мит і податків, яку він вже окреслив, сприятиме зростанню, але водночас буде інфляційною.
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