Ціни на золото зростають на тлі спекуляцій щодо ставок і мит Трампа

Ціни на золото трохи зросли на торгах в Азії у вівторок, відновившись після нічних втрат, оскільки трейдери міркували над тим, наскільки суворими будуть заплановані новообраним президентом Дональдом Трампом торгові мита.

Ринки також очікували нових підказок щодо процентних ставок в США з ключових даних по інфляції, які мають бути опубліковані цього тижня, а долар залишався біля дворічних максимумів в очікуванні публікації. Ця тенденція тиснула на золото та інші дорогоцінні метали.

О 06:17 EET cпотове золото подорожчало на 0,2% до $2 669,41 за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, зросли на 0,2% до $2 684,85 за унцію.

Цього тижня на жовтий метал спостерігався певний попит як на безпечний притулок, хоча це було значною мірою компенсовано стійкістю долара.

Команда Трампа готує план поступового введення торгових мит в найближчі місяці, повідомило в понеділок агентство Bloomberg, хоча було неясно, чи буде новообраний президент дотримуватися цього плану.

План передбачатиме підвищення мит від 2% до 5% щомісяця, що дасть Вашингтону більше важелів впливу на торговельні переговори, а також запобігатиме раптовому сплеску інфляції через мита.

Занепокоєння щодо мит Трампа спричинило певний попит на золото як на засіб захисту, особливо коли він готується вступити на посаду 20 січня.

Але це було значною мірою нівельовано побоюваннями, що мита також вплинуть на зростання інфляції, утримуючи процентні ставки на низькому рівні ще довше.

Трамп пообіцяв запровадити високі імпортні мита з «першого дня» свого президентства, при цьому найбільше занепокоєння викликає обіцяне 60% мито на імпорт з Китаю.

Цього тижня основна увага прикута до даних по індексу споживчих цін за грудень, які будуть опубліковані в середу і, як очікується, дадуть більше підказок щодо процентних ставок.

Очікується, що стійка інфляція та стабільність на ринку праці дадуть Федеральному резерву більше простору для маневру, щоб утримувати процентні ставки на високому рівні - тенденція, яка не обіцяє нічого хорошого для недохідних активів, таких як золото та інші метали.

Очікування повільнішого зниження ставок призвели до того, що цього тижня курс долара сягнув більш ніж дворічного максимуму, продовжуючи тиснути на ціни на метали.

Серед інших дорогоцінних металів ф'ючерси на платину зросли на 0,3% до $972,90 за унцію, а ф'ючерси на срібло стабілізувалися на рівні $30,315 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь продовжили зростання у вівторок, отримуючи вигоду від стійких ставок на те, що попит в Китаї, який є найбільшим імпортером, покращиться на тлі значних заходів стимулювання з боку Пекіна.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,5% до $9 139,50 за тонну, а березневі ф'ючерси на мідь виросли на 0,6% до $4 351,8 за фунт.

Цьому також сприяли дані цього тижня, що свідчать про збереження стійкості китайського імпорту червоного металу, який в грудні досяг 13-місячного максимуму.