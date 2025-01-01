Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Чого очікувати від курсу долара у 2025 році: відповідь голови НБУ

10:58 01.01.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України у 2025 році забезпечить "стійкість" валютного ринку. Курс долара "не злетить у космос".

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.


Пишний нагадав, що НБУ ніколи не дає прогнозів щодо валютного курсу, та вчергове зазначив, що курс, "визначений державним бюджетом, не є для Національного банку цілю і ніколи не був".

"Стійкість валютного ринку - ось це наша мета. Повернення в режим функціонування валютного ринку максимально ринкових механізмів попитую і пропозиції - це також наша мета", - сказав він.

Пишний розповів, що в момент повномасштабного НБУ змушений був відмовитися від плаваючого курсу і інфляційного таргетування. "Але в жовтні 2023 року ми відмовилися від фіксованого курсу і перейшли в режим керованої гнучкості", - додав він.

"Так, ми розуміємо що на ринку присутній суттєвий структурний дефіцит. І ми його покриваємо згладжуючи надмірні коливання. Але перехід до керованої гнучкості дозволив Національному банку вернути поступово в режим функціонування валютного ринку вплив таких речей як попит і пропозиція", - сказав голова НБУ.

За його словами, саме фактичний стан української економіки, ті відновлювальні процеси, які ми крок за кроком стимулюємо, визначають насправді те, яким є курс".

"Тому для нас було важливо щоби курс почав виконувати функцію поглинача шоків, а не генератора, і це наразі відбувається, забезпечити стійкість валютного ринку, і це також відбувається, і повернути на ринок попит і пропозицію, як фактори, які визначають кон'юнктуру і відповідну курсову динаміку", додав він.

Національний банк залишається на ринку і здійснює відповідні валютні інтервенції, покриваючи структурний дефіцит, який виникає саме в приватному секторі, "не дозволяючи гривні полетіти в космос", повідомив він.

"Якщо зводити оці всі складні матерії до якогось одного речення, я можу сказати: "Не чекайте від нас, що гривня полетить у космос", - сказав голова НБУ.

За його словами, важливою компонентою валютної стійкості є той факт, що золотовалютні резерви на кінець 2024 року будуть більше 43 млрд доларів, на кінець 2025 року рівні 41 млрд доларів.

"Ми маємо суттєво меншу невизначеність в джерелах і в форматах, за якими Україна отримуватиме міжнародну допомогу від партнерів у наступному році. Всі ці компоненти дають нам підстави говорити про те, що у нас є достатньо наразі факторів, які дозволять нам бути ефективними для того, щоб валютний ринок залишався стійким", - додав він.

Курс в бюджеті

У бюджет на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45,0 грн/долар. У червні Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд очікує зростання середнього курсу долара :

* 2025 року до 45,0 гривень (45,6 на грудень),
* 2026 року до 46,5 гривень (45,9 на грудень),
* 2027 року до 46,4 гривні (46,2 на грудень).

Проте цифри бюджету не є ані прогнозом, ані орієнтиром для НБУ, який відповідає Україні за валютно-курсову політику.

За 2024 рік офіційний курс долара зріс на 10,7% до 42,03 грн/долар - тобто до рівня, який визначений у державному бюджеті. Це унікальний випадок для України. Зазвичай ці курси суттєво відрізняються.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0295
  0,0095
 0,02
EUR
 1
 43,6855
  0,2411
 0,55

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8559  0,14 0,33 42,5118  0,01 0,02
EUR 43,4824  0,09 0,20 44,3629  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9600  0,06 0,14 42,0000  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес