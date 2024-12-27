Dow продовжив переможну серію до п'яти. Зростання прибутковості тисне на акції мегакапів

Промисловий індекс Доу-Джонса закрився з невеликим зростанням у четвер, продовживши свою переможну серію до п'яти сесій, незважаючи на низькі обсяги торгів і зростання прибутковості казначейських облігацій США, що тиснули на деякі з домінуючих технологічних мега-компаній.

Хоча Nasdaq Composite та S&P 500 в цілому не змінилися, обидва індекси завершили торги з невеликим від'ємним значенням. Це перервало чотирисесійну серію зростання Nasdaq та завершило серію зростання S&P 500, яка тривала три сесії.

У день, коли каталізаторів було небагато, інвестори відреагували на зростання дохідності державних облігацій США, в тому числі дохідність 10-річних казначейських облігацій досягла найвищого рівня з початку травня - 4,64% на початку сесії.

Активний аукціон семирічних облігацій на початку дня допоміг дещо знизити дохідність, і наприкінці торгів 10-річні облігації коштували 4,58%.

Вища доходність традиційно розглядається як негативний фактор для акцій компаній, що розвиваються, оскільки це підвищує вартість їхніх запозичень для фінансування експансії. Оскільки на ринках все більше домінують акції технологічних компаній-гігантів, відомих як «Чудова сімка», зниження їхніх показників - особливо замість інших каталізаторів ринку - чинитиме тиск на базові індекси.

S&P 500 знизився на 2,45 пункти, або 0,04%, до 6 037,59 пунктів, а Nasdaq Composite втратив 10,77 пунктів, або 0,05%, до 20 020,36. Промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 28,77 пункту, або на 0,07%, до 43 325,80.

Шість найбільших компаній впали, причому Tesla очолила падіння з падінням на 1,8%. Винятком стала компанія Apple, яка зросла на 0,3% і продовжує наближатися до того, щоб стати першою компанією в світі, ринкова вартість якої перевищила 4 трильйони доларів.

Акції технологічних компаній-гігантів дещо впали влітку, оскільки інвестори прагнули перевести частину капіталу в інші сектори, що пропонують більшу цінність. Однак після виборів у США в листопаді вони відновили свій рух вгору і перевершили рівнозважену версію S&P 500, каже Адам Тернквіст, головний технічний стратег LPL Financial.

«Як технічний фахівець, ви хочете бачити прориви в абсолютному і відносному вираженні, і Mag 7 ставить галочку напроти кожного з цих пунктів, так що це дуже конструктивне лідерство на кінець року», - сказав він.

Цього року три основні індекси досягли кількох рекордних максимумів завдяки надіям на зниження відсоткових ставок і перспективам штучного інтелекту, що сприятиме зростанню корпоративних прибутків.

Однак в останній місяць року американські акції зіткнулися з труднощами після передвиборчого ралі в листопаді, оскільки інвестори оцінюють прогноз Федерального резерву щодо меншої кількості знижень процентних ставок у 2025 році.

Щодо прогнозів, Тернквіст з LPL Financial сказав, що останні кілька тижнів спостерігалася значна залежність від акцій «Великої сімки», які рухали ринки вгору, і ми, можливо, починаємо бачити тріщини в цьому імпульсі. Тому, щоб побачити подальше зростання базових індексів, нам потрібно буде побачити внесок інших секторів економіки.

Один з опублікованих у четвер даних показав, що минулого тижня кількість американців, які подали нові заявки на отримання допомоги по безробіттю, впала до найнижчого показника за місяць, що свідчить про охолодження, але все ще здоровий ринок праці в США.

Ринки перебувають у сезонно сильному періоді - так званому «ралі Санта-Клауса» - що пояснюється низькою ліквідністю, збиранням врожаю податкових збитків та інвестуванням бонусів на кінець року.

Згідно з даними Stock Trader's Almanac, за останні п'ять торгових днів грудня і перші два дні січня з 1969 року індекс S&P 500 виріс в середньому на 1,3%.

Акції, пов'язані з криптовалютами, впали після того, як біткоїн знизився на 3,9%. Акції MicroStrategy, MARA Holdings і Coinbase Global впали від 1,9% до 4,8%.

Серед 11 секторів S&P, які знизилися, були споживчі товари, що втратили 0,6%, та енергетичний індекс, який знизився на 0,1% на тлі незначного зниження цін на нафту в США.