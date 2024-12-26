Ціни на золото зростають на геополітичної напруженості

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у четвер завдяки дещо слабшому долару, оскільки ринки повернулися до торгів після різдвяних свят, в той час як зростання було обмеженим, оскільки інвестори залишалися обережними після того, як Федеральна резервна система США зайняла «яструбину» позицію.

Трейдери також утримувалися від великих бетів на скороченому через свята тижні, що призвело до низьких обсягів торгівлі.

О 07:00 спот-золото подорожчало на 0,4% до 2627,55 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в лютому виросли на 0,1% до 2643,86 доларів за унцію.

Геополітична напруженість на Близькому Сході також сприяла зростанню цін на золото.

У середу палестинське бойове угрупування ХАМАС та Ізраїль звинуватили один одного в перешкоджанні досягненню угоди про припинення вогню, причому ХАМАС звинуватив Ізраїль у висуненні додаткових умов, а прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ХАМАС відступив від попередніх домовленостей.

Золото розглядається як актив-прихісток на фоні невизначеності на ринку.

Індекс долара трохи знизився на азіатських торгах в четвер, але коливався біля дворічного максимуму, якого він досяг минулого тижня.

Минулого тижня яструбиний зсув ФРС на більш жорстку позицію надав долару нової сили, оскільки вищі відсоткові ставки роблять долар більш привабливим завдяки збільшенню прибутковості активів, деномінованих в доларах.

Сильніший долар часто впливає на ціни на золото, оскільки робить жовтий метал дорожчим для покупців, які використовують інші валюти.

Минулого тижня ціни на золото різко впали після того, як на засіданні ФРС було зазначено, що ставки залишатимуться вищими протягом тривалого періоду.

Вищі відсоткові ставки чинять тиск на золото, оскільки зростає альтернативна вартість зберігання золота, що робить його більш привабливим порівняно з процентними активами, такими як облігації.

Цього тижня жовтий метал продемонстрував незначне зростання після того, як втратив більше 1% за попередній тиждень, що відображає невизначеність щодо перспектив цього дорогоцінного металу.

Інші дорогоцінні метали в четвер були в основному стабільні. Ф'ючерси на платину не змінились на рівні $960,20 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло не змінились на рівні $30,273 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь виросли на дещицю після того, як агентство Reuters повідомило, що влада Китаю планує випустити в наступному році рекордні 3 трильйони юанів ($411 мільярдів) у вигляді спеціальних казначейських облігацій в рамках активізації фіскальних зусиль по стимулюванню економіки, що переживає труднощі.

Червоний метал не зміг повною мірою скористатися цією новиною, оскільки на нього тиснув сильний долар.

Аналітики також пояснюють слабкість міді сезонною млявістю, оскільки промислове виробництво і будівельні проекти часто сповільнюються, оскільки підприємства і проекти готуються до закриття наприкінці року і свят.

Найбільш торгований січневий контракт на мідь на Шанхайській ф'ючерсній біржі (SHFE) - ф'ючерс на мідь - виріс на 0,2% до 74 220 юанів за тонну.

Базові контракти на мідь на Лондонській біржі металів у четвер були закриті на вихідні.