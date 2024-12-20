Долар завершує тиждень на максимумі, єна на п'ятимісячному мінімумі

У п'ятницю долар завершує тиждень на сильній ноті, оскільки він знаходився біля дворічного максимуму, підтримуваний яструбиним прогнозом щодо процентної ставки в США, в той час як єна намагалася втриматися на плаву, оскільки вона знову ослабла до нового мінімуму.

Валюти взяли перепочинок після величезних рухів на попередній сесії, викликаних широким ралі долара США. Це призвело до того, що його аналоги досягли історичних мінімумів: південнокорейська вона впала до 15-річного мінімуму, канадський долар став найслабшим за останні чотири роки, а австралійський і новозеландський долари досягли дворічних мінімумів.

Центральні банки від Бразилії до Індонезії також намагалися захистити свої валюти в четвер.

Рухи на початку азіатської сесії в п'ятницю були більш стриманими, хоча це не завадило єні ослабнути до п'ятимісячного мінімуму в 157,93 за долар, оскільки вона продовжує залишатися під тиском небажання Банку Японії надалі підвищувати процентні ставки.

У четвер Банк Японії залишив процентні ставки без змін, а його голова не дав чіткої відповіді на питання про те, як скоро він може підвищити вартість запозичень, всього лише через день після того, як Федеральна резервна система США вказала на меншу кількість знижень ставок в США в наступному році.

Деякі інвестори очікували, що яструбиний нахил ФРС дасть Банку Японії певну свободу дій для підвищення ставок або, принаймні, натякне на неминуче підвищення в січні, але центральний банк в кінцевому підсумку запропонував мало підказок.

«Виходячи з вчорашніх коментарів губернатора (Кадзуо) Уеда, я думаю, що Банк Японії, швидше за все, буде підвищувати процентні ставки трохи повільніше в наступному році», - сказала Керол Конг, валютний стратег в Commonwealth Bank of Australia. «Базовий сценарій передбачає наступне підвищення ставок у березні, але я б не виключала і січень».

«Напрямок руху, безумовно, вгору для долара/єни», - сказала вона.

Дані в п'ятницю показали, що базова інфляція в Японії прискорилася в листопаді, оскільки зростання цін на продукти харчування і паливо вдарило по домогосподарствах.

Стерлінг також впав до місячного мінімуму в $1,2490 на початку сесії.

У четвер члени правління Банку Англії проголосували 6-3 за збереження процентних ставок без змін, що виявилося більшим розколом, ніж прогнозували економісти, оскільки чиновники розійшлися в думках щодо того, як реагувати на уповільнення економіки, яка залишається під тиском інфляції.

Результат був інтерпретований як більш «голубиний», ніж очікували ринки, і трейдери тепер оцінюють зниження ставок на 53 базисних пункти у 2025 році, порівняно з 46 б.п. раніше.

Долар залишився в лідерах і спробував досягти нового дворічного максимуму проти кошика валют, а індекс долара зріс на 0,02% до 108,45.

Він має закінчити тиждень з приростом на 1,4%, підкріпленим очікуваннями, що ставки в США залишатимуться вищими ще довше. Наразі ринки оцінюють зниження ставок у 2025 році менш ніж на 40 б.п.

Основна увага зараз прикута до сьогоднішньої публікації базових цінових даних PCE - ключового показника інфляції ФРС - , щоб отримати подальші підказки щодо перспектив американської економіки.

«Оскільки ФРС висловлює певну стурбованість щодо ризику інфляції в правому секторі, результати публікації базових цін PCE в США можуть вплинути на курс долара і на настрої на фондових ринках», - сказав Кріс Уестон, керівник аналітичного відділу Pepperstone.

Востаннє євро коштував $1,03635 і очікував тижневого падіння на 1,3% на фоні зміцнення долара.

Аналогічно, фунт стерлінгів готувався до тижневого падіння на 0,96%, в той час як ієна мала втратити більше 2,5% за тиждень, що є найгіршим показником з вересня.

Австралійський та новозеландський долари також намагалися втриматися від дворічних мінімумів у п'ятницю, при цьому австралієць впав на 0,23% до $0,6223.

Ківі знизився на 0,28% до $0,5616. Обидві антиподіанські валюти були на шляху до тижневого падіння більш ніж на 2%.