Долар зростає, ієна знижується після заяви Банку Японії

Долар наблизився до дворічного максимуму в четвер після того, як Федеральний резерв США повідомив про уповільнення темпів зниження ставок у 2025 році, в той час як єна знизилася після того, як Банк Японії залишив процентні ставки незмінними.

Банк Японії зберіг процентні ставки на колишньому рівні, як і очікувалося, хоча пропозиція одного з членів правління підвищити вартість запозичень показала, що центральний банк залишається на шляху до посилення політики на початку наступного року.

Єна впала після цього рішення і ослабла більш ніж на 0,3% по відношенню до долара до місячного мінімуму 155,43. Згодом вона намагалася відновити свої позиції і востаннє торгувалася на 0,28% нижче - 155,24 за долар.

«Поки що це не є несподіванкою, але я думаю, що вчорашній результат FOMC загнав Банк Японії в кут, в якому він не може бути надто обережним, щоб утримати єну від падіння. Водночас, насправді вони не можуть бути і занадто яструбиними», - сказав Нака Мацузава, головний стратег Nomura Securities в Токіо.

За його словами, Банк Японії не хотів би посилювати поточну невизначеність на світових ринках, як це було в липні, маючи на увазі епізод, коли яструбина позиція Банку Японії спровокувала розпродаж активів у єні. «Таким чином, відкласти рішення про підвищення ставок цього разу було, ймовірно, єдиним вибором, який у них був».

Тепер увага прикута до прес-конференції глави Банку Японії Кадзуо Уеда, щоб отримати підказки про те, чи може банк підвищити ставки в січні або березні.

Більш поміркований темп зниження ставок ФРС в наступному році збереже різницю в процентних ставках між США і Японією на деякий час, що призведе до тиску на єну.

На більш широкому ринку наслідки «яструбиного» рішення ФРС у середу продовжували впливати на ринки, а рух валют був особливо помітним, оскільки трейдери різко знизили очікування щодо пом'якшення наступного року.

Зростання долара США призвело до падіння його антиподів, включаючи швейцарський франк, канадський долар і південнокорейську вон, до історичних мінімумів на початку торгів в Азії в четвер.

«Ми вважаємо, що це рішення знаменує собою початок тривалої паузи з боку FOMC, навіть якщо ще трохи зарано говорити про це прямо», - сказав Нік Різ, старший аналітик валютного ринку в Monex Europe.

«Зараз ми очікуємо, що ставки в США залишаться призупиненими, принаймні до першої половини 2025 року. Якщо це так, то коригування ринкових очікувань у бік підвищення має підтримати зростання долара в найближчі місяці».

Швейцарський франк впав до п'ятимісячного мінімуму на рівні 0,90215 за долар, а канадський долар опустився до найнижчого рівня за останні чотири роки - 1,44655 за долар США.

Вон впав до найслабшого рівня за останні 15 років, тоді як австралійський та новозеландський долари також впали до більш ніж дворічних мінімумів.

На противагу цьому, індекс долара стабілізувався на рівні 108,08, що близько до дворічного максимуму четверга на позначці 108,27.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що подальше зниження вартості запозичень залежить від подальшого прогресу в зниженні вперто високої інфляції, а його чіткі - і неодноразові - посилання на необхідність обережності призвели до падіння світових акцій і різкого зростання прибутковості.

Пізніше в четвер Банк Англії також оголосить своє рішення щодо монетарної політики, де, як очікується, він залишить ставки без змін.

Напередодні цього рішення фунт стерлінгів був притиснутий до тритижневого мінімуму на рівні $1,2584. Євро тим часом виріс на 0,28% до $1,0379 після різкого падіння на 1,34% на попередній сесії.

Австралійський долар впав до $0,6199, після чого трохи відскочив і завершив торги на 0,07% вище - до $0,62225.

Новозеландський долар також досяг найнижчого рівня з жовтня 2022 року - $0,5608, а востаннє купувався за $0,5628.

На ківі додатково тиснули дані в четвер, які показали, що економіка Нової Зеландії занурилася в рецесію в третьому кварталі, зміцнивши аргументи на користь більш агресивного зниження ставок.