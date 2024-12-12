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Ціни на золото впали з більш ніж 2-тижневого максимуму; мідь зростає на тлі стимулювання Китаю
08:24 12.12.2024 |
Ціни на золото впали з більш ніж двотижневого максимуму на торгах в Азії в четвер, оскільки інвестори оцінюють вплив даних по споживчій інфляції в США на перспективи процентних ставок.
Серед промислових металів, ціни на мідь продовжили зростання на оптимізмі щодо додаткових стимулюючих заходів з боку найбільшого імпортера (Китаю).
Цього тижня золото дещо зросло, оскільки посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході та в Азії сприяло зростанню попиту на активи-прихістки. Але загальне зростання на ринках металів все ще стримувалося сильним доларом.
О 06:35 EET спотове золото подешевшало на 0,1% до 2 715,14 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в лютому впали на 0,3% до 2 747,61 доларів за унцію.
Золото різко зросло в ході торгів, оскільки дані по інфляції індексу споживчих цін змусили трейдерів збільшити бети на те, що ФРС знизить ставки наступного тижня. Згідно з даними CME Fedwatch, ринки оцінювали ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на рівні 98%.
Але зростання золота стримувалося поліпшенням апетиту до ризику, оскільки індекси Волл-стріт також зросли на перспективі зниження ставок в найближчій перспективі.
Стійкість долара також обмежила зростання золота, оскільки трейдери віддавали перевагу долару США на фоні зростання сумнівів щодо довгострокових перспектив інфляції та процентних ставок. Індекс споживчих цін в середу показав інфляцію на найвищому рівні за останні сім місяців - тенденція, яка, як очікується, змусить ФРС бути обережною щодо подальшого пом'якшення монетарної політики.
Зараз увага зосереджена на даних по індексу цін виробників, які будуть опубліковані пізніше в четвер, за кілька днів до останнього засідання ФРС в цьому році.
Перспективи центрального банку щодо ставок будуть уважно відстежуватися на тлі зростаючих бетів на те, що він прийме більш повільні темпи пом'якшення в 2025 році.
Інші дорогоцінні метали торгувалися різноспрямовано після деякого зростання цього тижня. Ф'ючерси на платину зросли на 0,6% до $956,45 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло стабілізувалися на рівні $32,955 за унцію.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,8% до 9 251,0 доларів за тонну, а лютневі ф'ючерси на мідь зросли майже на 1% до 4,3033 доларів за фунт.
Обидва контракти в середу досягли місячного максимуму на тлі зростаючого оптимізму щодо нових стимулюючих заходів в Китаї, який є найбільшим імпортером міді.
Пекін продемонстрував свій найбільш «голубиний» тон в питанні пом'якшення грошово-кредитної політики для підтримки економічного зростання, просигналізувало Політбюро країни після засідання в понеділок.
Центральна економічна робоча конференція Китаю - урядова зустріч високого рівня - завершиться пізніше в четвер, визначивши економічний порядок денний на 2025 рік, а також пропонуючи більше підказок щодо планів стимулювання.
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