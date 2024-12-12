Банкіри прогнозують збереження облікової ставки 13% - опитування

Опитані агентством "Інтерфакс-Україна" банкіри очікують, що Національний банк України (НБУ) на засіданні 12 грудня залишить облікову ставку на рівні 13% річних.

"До кінця 2024 року ми не очікуємо зміни рівня облікової ставки та дизайну монетарної політики", - зазначила начальниця управління управлінського обліку та бізнес аналізу ОТП Банку Інна Провотар.

Вона припустила, що за сприятливих умов, якщо вдасться розвернути тенденцію прискорення інфляції, регулятор зможе повернутися до корекції облікової ставки не раніше кінця весни наступного року.

У Райффайзен Банку також не очікують змін облікової ставки на майбутньому засіданні.

"Ми очікуємо, що НБУ залишить облікову ставку на поточному рівні в 13% на найближчому засіданні 12 грудня, але бачимо, що ризики її підвищення зростають з огляду на інфляційну динаміку останніми місяцями", - прокоментував головний експерт з макроекономічного аналізу Райффайзену Сергій Колодій.

За його словами, на користь рішення зберегти облікову 13% свідчать кілька аргументів. Зокрема, відмова від зниження ставки сама по собі виступає заходом, спрямованим на обмеження зростання цін, на тлі їхнього прискорення. Тоді як її підвищення може зіграти роль антистимулу для економіки під час війни, зазначив банкір.

"Зараз мало підстав розраховувати на те, що на грудневому засіданні Монетарного комітету НБУ облікову ставку, як і ставку за 3-місячними депсертифікатами буде переглянуто", - вважає директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

Він обґрунтовує свої очікування прискоренням інфляції, що заважає зниженню облікової та ставки за 3-міс. ДС.

"Однак інфляція є в міру контрольованою, а з огляду на більш тривалі прогнози, можна очікувати, що інфляційний пік припаде на початок 2025 року. А вже з другої половини майбутнього року інфляція може знизитися до 7%. Тому принаймні в першому кварталі 2025 року зниження облікової ставки малоймовірне", - додав Замотаєв.

Водночас, на його думку, підвищення облікової ставки може стати значним ризиком, "з огляду на досить мінливу поведінку громадян" через чинники невизначеності в економічному секторі, ситуації на лінії фронту та енергетиці. Тоді як збереження облікової на рівні 13% і ставки за 3-міс. ДС 15,5%, навпаки, покаже певні ознаки "контрольованої стабільності", вважає банкір.

"На мій погляд, час підвищити ставку на 0,5%-1% назрів. Однак усе ж таки думаю, що і під час цього засідання буде ухвалено рішення зберегти її на поточному рівні. Щоправда, я не виключаю, що буде вжито інших заходів щодо процентної політики, щоб підвищити привабливість гривневих депозитів для населення", - зазначив голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

Глава Юнексу додав, що рішення про підвищення ставки слід було б ухвалювати ще два засідання тому, "коли стало очевидним, що інфляція зростає більшими темпами, ніж прогнозувалося".

"Фактично інфляція вже в жовтні вийшла на прогнозні показники НБУ на кінець року. Очевидно, що монетарна політика центробанку не може зняти всі проінфляційні ризики. Скажімо, НБУ не в змозі підвищити врожай. Однак важливо не допустити посилення проінфляційних настроїв серед економічних агентів, а для цього в поточних умовах потрібна більш жорстка монетарна політика", - пояснив він.

Світек наголосив, що занадто тривале утримання облікової ставки на тлі інфляції, що зростає, створює додаткові ризики в площині інфляційних очікувань економічних агентів. За його словами, прискорення інфляції до двозначних показників дає достатньо підстав для більш рішучих кроків НБУ.

Як повідомлялося, правління НБУ 31 жовтня ухвалило рішення зберегти облікову ставку 13% і заявило про наміри утримувати її на цьому рівні до літа 2025 року, тоді як раніше центробанк планував повернутися до її ослаблення з першого кварталу 2025 року.