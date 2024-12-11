Ціни на золото стабілізувалися біля позначки $2 700, через геополітичну нестабільність та очікування ІСЦ

Ціни на золото стабілізувалися біля двотижневого максимуму на азіатських торгах в середу, оскільки геополітична нестабільність в Азії та на Близькому Сході сприяла зростанню попиту на активи-прихіски.

Жовтий метал також отримав деякі пропозиції, оскільки ринки стали не схильні до ризику напередодні ключових даних по інфляції в США, які вийдуть пізніше в середу, що, ймовірно, вплине на перспективи процентних ставок.

Серед промислових металів ціни на мідь різко зросли на тлі стійкого оптимізму щодо додаткових стимулюючих заходів в Китаї, найбільшому імпортері міді. Підбадьорюючі дані щодо імпорту міді з цієї країни також сприяли зростанню настроїв.

О 06:29 EET спотове золото стабілізувалося на рівні $2 694,16 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, зросли на 0,8% до $2 739,82 за унцію.

Зростання золота цього тижня відбулося на тлі посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході після того, як повстанці повалили сирійський уряд. Ринки чекали, що саме це спричинить за собою для регіону, враховуючи, що це потенційно послабить владу Ірану на Близькому Сході.

В Азії Тайвань підняв тривогу після того, як Китай, як стверджується, здійснив найбільші за останні десятиліття морські пересування навколо острова. Китай відправив близько 90 кораблів на військові навчання навколо Тайваню.

Політична нестабільність у Південній Кореї також залишалася в центрі уваги, а президенту Юн Сук Йолу висунули кримінальні звинувачення через невдалу спробу запровадити воєнний стан минулого тижня.

Крім геополітики, апетит до ризику також був напружений очікуванням ключових даних по індексу споживчих цін в США в середу, які, ймовірно, вплинуть на плани Федеральної резервної системи щодо процентних ставок.

Хоча долар зміцнився перед публікацією ІСЦ, це не змогло стримати зростання золота, оскільки ринки також зберегли бети на те, що ФРС знизить процентну ставку на 25 базисних пунктів наступного тижня.

Інші дорогоцінні метали торгувалися різноспрямовано. Ф'ючерси на платину виросли на 0,3% до 950,80 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,2% до 32,678 доларів за унцію.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,4% до 9 277,50 доларів за тонну, в той час як лютневі ф'ючерси на мідь виросли на 0,6% до 4,2978 доларів за фунт.

Цього тижня ціни на червоний метал різко зросли після того, як найбільший імпортер, Китай, пообіцяв пом'якшити грошово-кредитну політику і вжити цільових фіскальних заходів для прискорення економічного зростання.

Зараз увага прикута до Центральної економічної робочої конференції Китаю, яка починається в середу і, ймовірно, визначить економічний порядок денний на 2025 рік, включаючи плани Пекіна щодо стимулювання економіки.

Дані, що свідчать про різке зростання китайського імпорту міді в листопаді, також сприяли поліпшенню настроїв.