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Ціни на золото зростають, оскільки геополітика і втрати на Волл-стріт підігрівають попит на прихісток
08:36 10.12.2024 |
Ціни на золото зросли на азіатських торгах у вівторок, продовживши нещодавнє зростання, оскільки посилення геополітичної напруженості в Сирії і розпродаж на Волл-стріт підживлювали попит на жовтий метал як на безпечний притулок.
Серед промислових металів, ціни на мідь стабілізувалися у вівторок після різкого зростання на обіцянках Китаю, найбільшого імпортера, вжити додаткових стимулюючих заходів. Але вони все ще зазнали значних втрат за останні два місяці.
Подальше зростання на ринках металів було призупинено очікуванням нових ключових економічних сигналів в найближчі дні, а долар США залишався стабільним напередодні ключових даних по інфляції, які мають бути опубліковані в середу.
О 06:30 EET спотове золото подорожчало на 0,4% до 2671,62 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в лютому зросли на 0,3% до 2694,69 доларів за унцію.
Спотове золото зросло приблизно на 1% в понеділок після того, як загострення напруженості на Близькому Сході змусило трейдерів шукати притулку в безпечних місцях.
Повстанські сили взяли столицю Сирії Дамаск на вихідних, поклавши край правлінню президента Башара Асада, який втік до Росії.
Зміна режиму в Сирії пов'язана з ісламською сектантською течією сунітів, що потенційно може призвести до конфлікту з Іраном. Ізраїль також був помічений у підготовці наступу на Сирію.
Ситуація в Сирії змусила інвесторів побоюватися потенційної ескалації геополітичної напруженості на Близькому Сході, що підштовхнуло їх до традиційних активів-прихістків, таких як золото.
Цьому сприяли нічні втрати на Уолл-стріт, коли основні акції технологічних компаній різко відступили від нещодавнього ралі.
Очікування кількох ключових економічних сигналів найближчими днями, як очікується, триматиме інвесторів у напрузі. Центральні банки Канади, Європейського Союзу та Швейцарії приймуть рішення щодо процентних ставок цього тижня, а наступного тижня це зробить Федеральна резервна система США.
Інші дорогоцінні метали були менш оптимістичними, ніж золото. Ф'ючерси на платину впали на 0,4% до $944,85 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло стабілізувалися на рівні $32,620 за унцію.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,3% до $9,211,0 за тонну, в той час як лютневі ф'ючерси на мідь впали на 0,2% до $4,2542 за фунт.
Обидва контракти зросли на 1,5% в понеділок після того, як вищий політичний орган Китаю пообіцяв пом'якшити грошово-кредитну політику і вжити більш цілеспрямованих заходів стимулювання. Ці обіцянки посилили сподівання на те, що економічне зростання в Китаї покращиться, що, в свою чергу, збільшить попит на сировинні товари.
Китайські торговельні дані також дали деякі позитивні сигнали. Хоча загальні показники експорту та імпорту в листопаді виявилися слабшими, ніж очікувалося, імпорт міді в Китай зріс до місячного максимуму.
Цього тижня основна увага прикута до Центральної економічної робочої конференції Китаю, яка розпочнеться в середу.
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