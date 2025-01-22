Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондові індекси Європи зростають, оновлюючи багатомісячні максимуми

13:36 22.01.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають у середу слідом за глобальним ралі високотехнологічних компаній.

Драйвером цього стала новина про те, що американські OpenAI (розробник чат-бота ChatGPT) і Oracle, японська SoftBank і держінвесткомпанія ОАЕ MGX створюють спільне підприємство Stargate для будівництва дата-центрів у США для OpenAI. Компанії вкладають $100 млрд у СП і планують інвестувати до $500 млрд у найближчі чотири роки. Про плани було оголошено на церемонії в Білому домі за участю президента США Дональда Трампа, пише The Wall Street Journal.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:02 EET піднявся на 0,6% - до 529,12 пункта, що є максимальним рівнем з вересня.

Британський FTSE 100 виріс на 0,3%, німецький DAX - на 1%. Обидва індекси оновлювали історичні максимуми під час сесії.

Французький індикатор CAC 40 збільшився на 0,7% (до найвищої позначки за сім місяців), італійський FTSE MIB - на 0,2% (до максимуму з 2008 року), іспанський IBEX 35 перебуває практично на рівні закриття попередніх торгів.

Найкращий результат у складі Stoxx 600 - у Siemens Energy AG, папери якої подорожчали на 8,7%. Котирування виробника кліматичних систем Munters Group AB зростають на 7,1%.

Акції adidas додали в ціні 6,6%. Операційний прибуток німецького виробника спортивних товарів у минулому кварталі
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1661
  0,0110
 0,03
EUR
 1
 43,6419
  0,1421
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8740  0,12 0,28 42,5380  0,13 0,30
EUR 43,5280  0,00 0,00 44,3144  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0500  0,13 0,31 42,0800  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес