Фінансові новини
- |
- 22.01.25
- |
- 13:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Фондові індекси Європи зростають, оновлюючи багатомісячні максимуми
13:36 22.01.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають у середу слідом за глобальним ралі високотехнологічних компаній.
Драйвером цього стала новина про те, що американські OpenAI (розробник чат-бота ChatGPT) і Oracle, японська SoftBank і держінвесткомпанія ОАЕ MGX створюють спільне підприємство Stargate для будівництва дата-центрів у США для OpenAI. Компанії вкладають $100 млрд у СП і планують інвестувати до $500 млрд у найближчі чотири роки. Про плани було оголошено на церемонії в Білому домі за участю президента США Дональда Трампа, пише The Wall Street Journal.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:02 EET піднявся на 0,6% - до 529,12 пункта, що є максимальним рівнем з вересня.
Британський FTSE 100 виріс на 0,3%, німецький DAX - на 1%. Обидва індекси оновлювали історичні максимуми під час сесії.
Французький індикатор CAC 40 збільшився на 0,7% (до найвищої позначки за сім місяців), італійський FTSE MIB - на 0,2% (до максимуму з 2008 року), іспанський IBEX 35 перебуває практично на рівні закриття попередніх торгів.
Найкращий результат у складі Stoxx 600 - у Siemens Energy AG, папери якої подорожчали на 8,7%. Котирування виробника кліматичних систем Munters Group AB зростають на 7,1%.
Акції adidas додали в ціні 6,6%. Операційний прибуток німецького виробника спортивних товарів у минулому кварталі
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Держсекретар США: хочемо завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася через 3-4 роки
ТОП-НОВИНИ
|Україні потрібно буде 200 тисяч миротворців - Зеленський
|Сплив строк давності: Суд закрив справу проти колишнього бізнес-партнера Микитася
|Виробник танків Leopard 2 створив спільне підприємство в Україні
|Указ Трампа про призупинення міжнародної допомоги не стосується України - РНБО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Кількість договорів «Зеленої картки» в Україні у 2024 р. скоротилася на 8,4% - МТСБУ
|Фондові індекси Європи зростають, оновлюючи багатомісячні максимуми
|Мінфін на аукціонах ОВДП 21 січня залучив до держбюджету 8,5 млрд грн
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,0717 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.01.25
|SEC за адміністрації Трампа запускає робочу групу для зниження регуляції криптовалют
|Ціни на золото досягли 11-тижневого максимуму на тлі попиту на прихісток через митні погрози Трампа
Бізнес
|Apple знову очолила список найдорожчих брендів у світі - Brand Finance
|Hyundai впровадить технологію HyperCasting для виробництва електромобілів наступного покоління
|TSMC почала виробництво 4-нм чипів на новому заводі в Аризоні, які обійдуться дорожче, ніж такі ж чипи з Тайваню
|Трамп скасував укази Байдена щодо штучного інтелекту
|Трамп підписав указ, який відкладає заборону TikTok на 75 днів
|Ілон Маск, Qualcomm та інші розглядають можливість купівлі Intel
|«Формується нова аристократія». Oxfam порахувала, з якою швидкістю багатіють мільярдери