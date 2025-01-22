Фондові індекси Європи зростають, оновлюючи багатомісячні максимуми

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають у середу слідом за глобальним ралі високотехнологічних компаній.

Драйвером цього стала новина про те, що американські OpenAI (розробник чат-бота ChatGPT) і Oracle, японська SoftBank і держінвесткомпанія ОАЕ MGX створюють спільне підприємство Stargate для будівництва дата-центрів у США для OpenAI. Компанії вкладають $100 млрд у СП і планують інвестувати до $500 млрд у найближчі чотири роки. Про плани було оголошено на церемонії в Білому домі за участю президента США Дональда Трампа, пише The Wall Street Journal.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:02 EET піднявся на 0,6% - до 529,12 пункта, що є максимальним рівнем з вересня.

Британський FTSE 100 виріс на 0,3%, німецький DAX - на 1%. Обидва індекси оновлювали історичні максимуми під час сесії.

Французький індикатор CAC 40 збільшився на 0,7% (до найвищої позначки за сім місяців), італійський FTSE MIB - на 0,2% (до максимуму з 2008 року), іспанський IBEX 35 перебуває практично на рівні закриття попередніх торгів.

Найкращий результат у складі Stoxx 600 - у Siemens Energy AG, папери якої подорожчали на 8,7%. Котирування виробника кліматичних систем Munters Group AB зростають на 7,1%.

Акції adidas додали в ціні 6,6%. Операційний прибуток німецького виробника спортивних товарів у минулому кварталі

