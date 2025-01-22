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Долар США знижується до євро, зміцнюється до фунта та єни
15:52 22.01.2025 |
Долар США зростає проти фунта стерлінгів і японської єни, трохи дешевшає до євро.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,07%.
Трейдери оцінюють нові заяви президента США Дональда Трампа щодо можливості запровадження 10%-х мит на імпорт з Китаю з 1 лютого. Трамп також знову окреслив проблему дефіциту балансу в торгівлі з європейськими країнами, допустивши запровадження мит також і проти них.
Підвищення мит може сприяти прискоренню зростання цін, що утримає Федеральну резервну систему (ФРС) США від подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики.
Імовірність того, що центробанк знизить процентну ставку на засіданні 28-29 січня, ринки оцінюють як майже нульову. Імовірність зниження ставки на березневому засіданні оцінюють у 26,4%, на травневому - 42,9%, а на червневому - 65,2%, за даними CME Group.
Пара євро/долар за даними на 14:41 EET у середу торгується з підвищенням на 0,09%, по $1,0439.
Курс фунта до долара опустився на 0,02%, до $1,2352.
Проти японської валюти долар подорожчав на 0,26%, до 155,91 єни.
У п'ятницю завершиться дводенне засідання Банку Японії, за підсумками якого центробанк може підняти ставку до 0,5% з нинішніх 0,25%, згідно з консенсус-прогнозом Trading Economics.
Пара долар/офшорний юань торгується з підвищенням на 0,06%, по 7,2723.
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