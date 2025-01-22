НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,0717 грн/$1

Ми збираємося докласти зусиль, щоб цей конфлікт завершився у стабільний спосіб, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність", - заявив Рубіо.