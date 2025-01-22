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Кількість договорів «Зеленої картки» в Україні у 2024 р. скоротилася на 8,4% - МТСБУ
13:45 22.01.2025 |
Кількість укладених договорів «Зелена картка» у 2024 році скоротилася на 8,35% порівняно з 2023 роком - до 1,489 млн, повідомляється на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).
При цьому нараховані страхові премії за такими договорами за минулий рік зросли на 9,78% - до 5,716 млрд грн.
Сума відшкодувань, сплачених за вимогами, збільшилася на 8,42% - до EUR50,859 млн, тоді як кількість оплачених вимог - на 5,32%, до 15,926 тис.
МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.
"Зелена картка" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їхнього місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. Поширюється на територію 45 країн Європи, Азії та Африки.
Згідно з рішенням, ухваленим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка" в Люксембурзі в травні 2004 року. Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.
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