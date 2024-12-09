Канадський та австралійський долари в центрі уваги, а долар США продовжує зростання

Канадський та австралійський долари були в центрі уваги в понеділок напередодні засідань їхніх центральних банків, в той час як євро та інші основні валюти втратили трохи більше позицій на тлі сильного долара США.

З огляду на те, що зниження ставки Федеральним резервом на чверть пункту наступного тижня є майже безсумнівним, аналітики кажуть, що долар виглядає втомленим після його тривалого зростання протягом чотирьох тижнів після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

Аналітики Morgan Stanley навіть рекомендують тримати короткі позиції по долару США до кінця року, називаючи це «торгівлею болем» для ринків, які мають значні довгі позиції по валюті.

«Більша частина позитивної історії щодо долара США полягає в ціні - від сильних даних по США до торгових і фіскальних ризиків - і позиціонування досить довгих доларів», - пишуть вони.

Стратег Mizuho Bank Вішну Варатан вказав на низку геополітичних подій, таких як падіння режиму президента Сирії Башара Асада на вихідних, а також макроекономічні події та дії, пов'язані з Трампом, як на додатковий стимул для ринків залишатися в довгих позиціях по долару.

«Немає жодних стимулів продавати долар по відношенню до будь-якої конкретної валюти», - сказав він.

По відношенню до єни долар не змінився і склав 149,93, а євро - 1,0537, що на 0,27% нижче п'ятничного мінімуму в Азії і на 0,27% нижче 1,0542. Індекс долара виріс на 0,24% до 106,20.

Хедлайнер минулого тижня, біткоїн, який вперше сягнув шестизначної позначки на рекордній позначці $103 649, востаннє був на рівні $99 515.

Минулого тижня ралі долара втратило динаміку. Єна втратила лише 0,16% за тиждень, провівши більшу частину тижня у вузькому діапазоні між 148,65 та 151,23. Євро був волатильним після падіння уряду Франції, але наприкінці тижня відновився з дворічного мінімуму в 1,0332 долара, досягнутого наприкінці листопада.

Основними подіями, за якими інвестори стежать цього тижня, є засідання Європейського центрального банку в четвер і закрита Центральна економічна робоча конференція в Китаї.

Щодо першого, то зниження ставки ЄЦБ на чверть відсотка вже заготовлене. Щодо Китаю, аналітики підозрюють, що не буде жодних великих пропозицій щодо стимулювання або цілей, поки не буде більшої ясності щодо того, що Дональд Трамп планує робити з торговельними тарифами після того, як він вступить на посаду в січні.

Цього тижня відбудуться засідання Банку Канади, Резервного банку Австралії (РБА) та Швейцарського національного банку (ШНБ), на яких очікується глибоке зниження ставок у двох з них, що може призвести до ще більшої різниці в дохідності по відношенню до їхніх валют.

Канадський долар торгується біля 4,5-річного мінімуму, оскільки ринки очікують ще одного значного зниження процентних ставок.

РБА є єдиним центральним банком серед своїх колег, який ще не почав знижувати ставки, і не очікується, що він зробить це і в грудні, хоча він може пом'якшити свій тон щодо цілей зростання.

Австралійський долар отримав $0,6383, знизившись на 0,12% і наблизившись до чотиримісячного мінімуму $0,6373, якого він досяг у п'ятницю.

Цей тиждень буде цікавим для швейцарського франка, зважаючи на інтенсивні дебати щодо того, наскільки глибоким буде четверте зниження ставки ШНБ в цьому циклі. Ринки дають вищу ймовірність більшого зниження ставки на 50 базисних пунктів і навіть готуються до від'ємних процентних ставок наступного року.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США була на рівні 4,1430%. Дохідність впала в п'ятницю після того, як листопадові дані по заробітній платі збільшили аргументи на користь ще одного зниження ставки ФРС на засіданні 17-18 грудня. 10-річна дохідність досягла 4,126%, що є найнижчим показником з 21 жовтня.

Хоча питання про зниження ставки здається вирішеним, інвестори придивляються до даних по інфляції споживчих цін (ІСЦ) в США, які вийдуть на цьому тижні.

«Високий показник ІСЦ в США не обов'язково призведе до зниження ставки на засіданні FOMC наступного тижня, але він вплине на рівень передбачуваного зниження ставки на засіданнях FOMC з березня 2025 року і далі, і саме тут долар США може взяти напрямок руху», - сказав Кріс Вестон, керівник відділу досліджень австралійського онлайн-брокера Pepperstone.