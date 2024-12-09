Ціни на золото зросли на дещицю, оскільки заворушення в Сирії та Південній Кореї підтримують попит на прихісток

Ціни на золото дещо зросли на азіатських торгах у понеділок, оскільки геополітичні потрясіння в Сирії та Південній Кореї сприяли деякому зростанню попиту на активи-прихістки, хоча сильний долар обмежив більшість прибутків.

Протягом останніх тижнів жовтий метал демонстрував стриману динаміку, оскільки зростання геополітичної напруженості було компенсоване підвищеною невизначеністю щодо процентних ставок в США, в результаті чого трейдери віддавали перевагу долару і казначейським облігаціям.

О 06:17 EET спотове золото подорожчало на 0,2% до 2638,77 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в лютому стабілізувалися на рівні 2660,41 доларів за унцію.

Купівля жовтого металу значною мірою була викликана зростанням попиту на прихісток після того, як повстанські сили захопили столицю Сирії Дамаск і скинули президента Башара аль-Асада, який втік до Росії.

Ринки чекали, що саме може спричинити за собою зміна режиму після тривалої громадянської війни. Повстанські сили частково підтримуються Туреччиною і мають зв'язки з ісламською сектантською течією сунітів, що ставить їх у протиріччя з Іраном.

За іншими повідомленнями, Ізраїль також увійшов на сирійську територію.

У Південній Кореї на вихідних поглибилася криза керівництва, коли прокуратура назвала президента Юна Сук Йола фігурантом кримінального розслідування щодо невдалої спроби запровадити воєнний стан минулого тижня.

На вихідних Юн пережив голосування щодо імпічменту. Але лідер його власної партії заявив, що президент буде відсунутий на узбіччя і змушений врешті-решт піти у відставку.

Ці дві точки геополітичних потрясінь допомогли стимулювати деякий попит на золото як на безпечний притулок.

Але зростання жовтого металу було обмежене стійкістю долара, який зміцнився напередодні публікації ключових даних по інфляції.

Ринки в основному зберегли бети на те, що Федеральний резерв знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів наступного тижня. Але довгостроковий прогноз центрального банку щодо ставок став невизначеним, оскільки стійка інфляція та економічна стійкість, ймовірно, призведуть до уповільнення темпів пом'якшення у 2025 році.

Інші дорогоцінні метали в понеділок були переважно слабкими. Ф'ючерси на платину стабілізувалися на рівні $935,75 за унцію, тоді як ф'ючерси на срібло впали на 0,5% до $31,442 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь знизилися в понеділок, оскільки більш м'які, ніж очікувалося, дані по інфляції в Китаї передвістили нові ознаки економічної кризи в Китаї, який є найбільшим імпортером міді.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,2% до $9 082,0 за тонну, а лютневі ф'ючерси на мідь впали на 0,3% до $4,1858 за фунт.

Споживча інфляція в Китаї в листопаді знизилася більше, ніж очікувалося, в той час як інфляція виробників падала 25-й місяць поспіль на тлі обмежених ознак поліпшення економічних умов в країні, незважаючи на недавні заходи стимулювання з боку Пекіна.