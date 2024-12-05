Ціни на золото мало змінилися, оскільки попит на активи-прихістки залишається обмеженим

Ціни на золото мало змінилися на азіатських торгах у четвер, оскільки попит на активи-прихістки залишався незначним, незважаючи на політичні потрясіння у Франції і Південній Кореї, оскільки апетит до ризику покращився, а долар залишився сильним.

Ралі на Волл-стріт до рекордних максимумів значною мірою підірвало попит на золото, як і коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, що свідчать про більш обережний підхід до майбутнього зниження процентних ставок.

О 06:14 EET спотове золото трохи подешевшало до $2 649,09 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, впали на 0,1% до $2 672,99 за унцію.

Цього тижня попит на жовтий метал був обмеженим, навіть незважаючи на падіння уряду Франції, в той час як заклики до імпічменту президента Південної Кореї Юн Сук-Йола зросли після його невдалої спроби запровадити воєнний стан в країні.

Ризикові активи здебільшого не зважали на політичні потрясіння. Хоча місцеві ринки Франції та Південної Кореї ослабли, ширші ринки цього тижня в основному зросли, а індекси Волл-стріт за ніч досягли рекордного максимуму завдяки сильним акціям технологічних компаній.

Інші дорогоцінні метали також були приглушені в четвер. Ф'ючерси на платину зросли на 0,1% до $949,60 за унцію, а ф'ючерси на срібло впали на 0,5% до $31,767 за унцію.

Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,2% до $9 086,50 за тонну, а лютневі ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до $4,1943 за фунт.

Стійкість долара також тиснула на ринки металів. Долар різко зріс на початку тижня після того, як новообраний президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити мита проти кількох країн.

Долар здебільшого зберіг цей приріст після того, як глава ФРС Пауелл похвалив нещодавнє зміцнення американської економіки.

Виступаючи на заході New York Times, Пауелл сказав, що зміцнення економіки дозволяє ФРС застосовувати більш обережний підхід до майбутнього пом'якшення.

Хоча він не применшив очікування щодо зниження ставки в грудні, коментарі Пауелла викликали певну обережність щодо повільнішого темпу зниження ставок у 2025 році. Очікування щодо інфляційної політики за Трампа також посилили невизначеність щодо потенційно високих ставок у довгостроковій перспективі.

Високі ставки на довший термін означають більший тиск на недохідні активи, такі як метали.

Цього тижня основна увага буде прикута до ключових даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які вийдуть в п'ятницю. Ці дані, ймовірно, вплинуть на очікування щодо майбутнього зниження ставок.