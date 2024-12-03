Стійкість до шоків як середню і вище оцінили 97% керівників фінустанов

Керівники банків і небанківських фінансових установ третє опитування поспіль покращують свої оцінки стійкості фінансового сектору до значних негативних подій, свідчать результати "Опитування про системні ризики фінансового сектору" за листопад 2024 року, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з отриманими результатами, 97% респондентів оцінили стійкість до шоків як середню та вищу, а загальний баланс відповідей третє півріччя поспіль перебуває на найвищому рівні від початку запровадження опитування у 2018 році.

Понад половини опитаних не очікують змін у фінсекторі в наступні шість місяців, водночас частка тих, хто очікує погіршення, зросла порівняно з попереднім опитуванням з 18% до 27%. Частка фінансистів, які мають оптимістичні очікування, навпаки, скоротилася з 18% у травні до 12% у листопаді.

Водночас понад половина респондентів поінформували, що стан фінансового сектору України не змінився за останні шість місяців, тоді як понад чверть із них зазначили, що він покращився.

Частка топменеджерів, які вважають поточний стан фінансового сектору задовільним і добрим, скоротилася до 90% у листопаді з 94% у травневому опитуванні.

Частка респондентів, які вважали рівень ризику у фінансовому секторі високим або дуже високим, залишилася на рівні 41%. Водночас у листопаді більша кількість опитаних розцінили його рівень як низький: 12% порівняно з 6% у травні цього року, тоді як частка топменеджерів фінсектору, що оцінюють його як середній, знизилася до 47% з 53%.

Основним джерелом ризиків у фінансовому секторі й далі респонденти вказують війну з Росією. До п'ятірки також потрапили ризики, пов'язані із загальним рівнем корупції в країні, діяльністю правоохоронних органів і судової системи, якістю законодавства та податкової системи, а також якістю людського капіталу у фінансовому секторі.

Однак, згідно з результатами опитування, значно знизився рівень ризику шахрайств і кібернетичних загроз - до 15% із 29% у травні.

Майже 70% респондентів повідомили, що схильність фінустанов до ризиків за останні півроку не змінилася, водночас чверть опитаних заявили про її підвищення.