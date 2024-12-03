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АНАЛІТИКА

Ціни на золото стабільні в очікуванні рішень ФРС щодо процентних ставок

08:26 03.12.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото дещо виросли на азіатських торгах у вівторок, але зберегли більшу частину своїх втрат цього тижня, оскільки очікування нових сигналів щодо процентних ставок в США підтримувало долар на плаву.

Долар різко виріс в понеділок після того, як обраний президент США Дональд Трамп пригрозив митами проти групи країн БРІКС. Політичні потрясіння у Франції також підірвали євро і сприяли зміцненню долара.

О 06:16 EET спотове золото подорожчало на 0,1% до 2640,77 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, зросли на 0,2% до 2663,66 доларів за унцію.

На жовтий метал тиснуло зміцнення долара, оскільки інвестори залишалися упередженими по відношенню до американської валюти до того, як на цьому тижні з'являться нові підказки щодо монетарної політики США.

У найближчі дні має виступити ціла низка чиновників ФРС, зокрема, голова Джером Пауелл в середу. Його виступ відбудеться за кілька тижнів до останнього засідання ФРС в цьому році, на якому, як очікується, центральний банк знизить ставки на 25 базисних пунктів.

Але невизначеність щодо довгострокової перспективи ставок зросла, особливо з огляду на нещодавні ознаки тривкої інфляції та стійкості на ринку праці.

Цієї п'ятниці будуть опубліковані дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі за листопад, які, як очікується, вплинуть на перспективи ФРС щодо ставок. Інвестори готуються до потенційно сильних показників, оскільки вплив нещодавніх перебоїв, пов'язаних з ураганом, зникає.

Довгостроковий прогноз щодо ставок також був затьмарений невизначеністю щодо адміністрації Трампа. Очікується, що Трамп вдасться до експансіоністської та протекціоністської політики, що може підштовхнути процентні ставки та інфляцію.

Підвищення ставок не обіцяє нічого хорошого для золота та інших дорогоцінних металів, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.

Інші дорогоцінні метали у вівторок торгувалися різноспрямовано. Ф'ючерси на платину впали на 0,3% до $948,15 за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,6% до $31,058 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь знизилися через перспективу посилення торговельних і економічних перешкод для найбільшого імпортера - Китаю. Цього тижня США ввели більш жорсткий контроль над поставками технологій виробництва мікросхем в Китай.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,1% до $8 994,0 за тонну, а лютневі ф'ючерси на мідь впали на 0,3% до $4,1282 за фунт.

Мідь отримала деяку підтримку від позитивних показників ділової активності в Китаї, які показали, що нещодавні заходи стимулювання з боку Пекіна приносять певні плоди.

Але трейдери чекали більше сигналів по Китаю від двох ключових політичних зустрічей в грудні.

Очікується, що погіршення торговельних відносин між США і Китаєм також може негативно вплинути на китайську економіку, що знизить попит на мідь.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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