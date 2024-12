Акції в Азії зростають слідом за технологічним ралі; Китай падає через експортні обмеження США

Більшість азіатських акцій зросли у вівторок, причому акції Японії та Південної Кореї лідирували завдяки зростанню основних технологічних компаній, в той час як китайські акції знизилися через нові експортні обмеження США.

Індекси NASDAQ Composite і S&P 500 досягли рекордних максимумів на закритті торгів у понеділок на тлі зростання акцій технологічних компаній, оскільки оптимізм щодо штучного інтелекту зберігався.

Ф'ючерси на американські фондові індекси стабілізувалися на азіатських торгах, оскільки інвестори очікували виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла і низки економічних даних, які повинні вийти цього тижня, щоб оцінити перспективи центрального банку щодо процентних ставок.

Зростання в технологічному секторі відбулося на тлі переорієнтації інвесторів після останніх експортних обмежень Вашингтона, спрямованих на 140 китайських компаній, які мають на меті обмежити доступ Китаю до передових чіпів і обладнання, життєво важливих для ШІ.

Очікується, що обмеження підуть на користь світовим виробникам напівпровідників за межами Китаю.

Японський Nikkei 225 підскочив на 1,6%, а TOPIX виріс на 1,3%, причому значний внесок зробили технологічний та промисловий сектори. Акції технологічної компанії Tokyo Electron Ltd підскочили більш ніж на 4%, а Advantest Corp. і SoftBank Group Corp. зросли більш ніж на 3% кожна.

Японські компанії-виробники мікросхем отримали скромні прибутки, оскільки обмеження підривають їхніх китайських конкурентів, зазначають аналітики Bernstein у своїй записці.

Південнокорейський індекс KOSPI також зріс на 1,6%, а важковаговики Samsung Electronics Co Ltd і SK Hynix Inc - на 1% і 1,5% відповідно.

Індонезійський композитний індекс Джакартської фондової біржі піднявся на 1,4%.

Індекс SET Таїланду виріс на 0,8%, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,7%, в той час як індійський ф'ючерс на Nifty 50 продемонстрував стримане відкриття.

Всупереч місцевому тренду, шанхайський індекс Shenzhen CSI 300 впав на 0,3%, індекс Shanghai Composite трохи знизився, а гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,4%.

Останні американські обмеження, як повідомляється, включають заборону експорту для китайських фірм, що виробляють обладнання для мікросхем, таких як NAURA Technology Group Co Ltd і Piotech Inc. Акції обох компаній впали більш ніж на 4% кожна.

США також готові накласти додаткові обмеження на компанію Semiconductor Manufacturing International Corp, яка вже внесена до американського списку юридичних осіб. Акції SMIC, що котируються на Гонконгській біржі, впали на 2,3%.

Ринки уважно стежать за новинами про торговельні відносини між США і Китаєм, оскільки новий президент США Дональд Трамп раніше пообіцяв ввести додаткові мита на китайські товари. На вихідних Трамп також пригрозив запровадити санкції проти групи країн БРІКС.