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НБУ розробив критерії значимості фінансових компаній
17:30 11.07.2025 |
Фінансова компанія вважається значимою якщо частка її активів та позабалансових зобов'язань становить не менше 1% від загального обсягу цих показників фінансових компаній на дату оцінювання.
Про це йдеться у розробленому Національним банком України (НБУ), та оприлюднив для обговорення проєкт Положення про критерії, за якими визначається значимість фінансової компанії.
Крім того, фінкомпанія признається значимою якщо вона, зокрема, є відповідальною особою визнаної Нацбанком фінансової групи з числа середніх та великих груп, має ризик порушення прав споживачів фінансових послуг на рівні "високий" або "дуже високий", а також незалежно від обсягів діяльності, за останні 12 місяців до дати її визначення значимою здійснювала діяльність з надання фінансових послуг в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування.
Згідно із документом, Нацбанк визначає фінансову компанію значимою, якщо вона відповідає принаймні одному із критеріїв встановлених у додатку до цього Положення. Оцінка відповідності фінансової компанії критеріям проводиться щорічно до 31 грудня на підставі звітності фінансової компанії, складеної та поданої в НБУ.
НБУ щорічно до 1 лютого року наступного за роком, в якому проводилася оцінка, повідомляє фінансову компанію, що була визначена Нацбанком значимою.
Як повідомляється на сайті НБУ, для значимих фінансових компаній надалі будуть запроваджені додаткові вимоги щодо регулювання їх діяльності.
Проєкти відповідних нормативно-правових актів буде оприлюднено для обговорення окремо впродовж липня-серпня 2025 року.
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