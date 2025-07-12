До €600 мільйонів для бізнесу: ПриватБанк підписав найбільшу на українському ринку угоду з ЄБРР

ПриватБанк підписав нову угоду, яка включає гарантію Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у розмірі 185 мільйонів євро, що дозволяє банку надати українським підприємствам до 600 мільйонів євро додаткового фінансування.

Відповідну угоду підписав голова Правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт під час Ukraine Recovery Conference у Римі 11 липня 2025 року, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу банку.

Зазначається, що третя угода між ЄБРР та ПриватБанком включає чотири ключові складові:

підтримка ММСП: 415 мільйонів євро буде доступно для мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) в рамках Гарантії стійкості та засобів до існування (RLG) ЄБРР для задоволення негайних потреб у ліквідності та інвестиціях у ключових секторах;

зміцнення енергетичної стійкості: 95 мільйонів євро в рамках Механізму підтримки енергетичної безпеки (ESSF) сприятимуть залученню інвестицій на зміцнення енергетичної стійкості України та перехід до зелених технологій. Ця програма спрямована не лише на підприємства, а й на домогосподарства та об'єднання власників житла, підвищуючи стабільність енергопостачання;

модернізація та відповідність стандартам ЄС: до 90 мільйонів євро в рамках кредитної лінії EU4Business-EBRD будуть спрямовані на довгострокові капітальні інвестиції для ММСП задля модернізації обладнання та технологій відповідно до стандартів ЄС. Важливо, що частину цих кредитів ПриватБанк надаватиме підприємствам з вразливими групами населення, а також для підтримки жіночого підприємництва;

гранти: 9 мільйонів євро буде надано як інвестиційні грантові стимули мікро, малим та середнім підприємствам, а також для підтримки вразливих груп. Це фінансування, що надається у доповнення до кредитних ліній, покриватиме від 10 до 30 відсотків їхніх інвестиційних витрат через Спеціальний фонд реагування на кризи ЄБРР. Більші гранти будуть спрямовані підприємствам, які найбільше постраждали від війни, та тим, хто допомагає реінтегрувати ветеранів, людей з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб.

Зауважується, що додатково 1,5 мільйона євро зможуть отримати субпозичальники житлового сектору (домогосподарства та об'єднання домовласників), що становить 10 відсотків від загальних інвестицій, завдяки грантовій підтримці від Спеціального фонду реагування на кризи.

Кредитні лінії ЄБРР будуть підкріплені покриттям ризику перших збитків, що фінансується Францією та Європейським Союзом у рамках Інвестиційної програми ЄС для України.

Нова угода про розподіл ризиків допоможе українському бізнесу отримати необхідні інвестиції та обігові кошти. За цими програмами ПриватБанк значно збільшить обсяги кредитування, підтримуючи підприємства в критично важливих галузях, таких як агробізнес, виробництво, фармацевтика, транспорт та логістика, а також сприяючи інвестиціям в енергетичну безпеку країни.