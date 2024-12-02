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АНАЛІТИКА

Ціни на золото падають, оскільки митні погрози Трампа підтримують долар

07:54 02.12.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото впали на азіатських торгах в понеділок під тиском зміцнення долара після того, як обраний президент США Дональд Трамп пригрозив ввести високі мита проти групи країн БРІКС.

Попит на золото як на прихісток також стримували ознаки того, що перемир'я між Ізраїлем і Хезболлою, схоже, зберігається, хоча загострення напруженості між Росією і Україною зберігало певний попит на золото як на притулок в грі.

О 06:07 EET спотове золото подешевшало на 0,9% до 2629,74 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, подешевшали на 1,1% до 2652,11 доларів за унцію.

Трамп пригрозив ввести «100% мита» на блок БРІКС, застерігаючи їх від пошуку альтернатив долару.

Його погроза завдала удару по валютах блоку і підштовхнула долар до зростання, оскільки трейдери побоювалися ще більшого протекціонізму з боку США за президентства Трампа. Минулого тижня новообраний президент погрожував додатковими митами для Китаю, Канади та Мексики - крок, який може розпалити глобальну торговельну війну.

Загроза Трампа підтримала курс долара, що, в свою чергу, вплинуло на всі ринки металів. Невизначеність щодо вищої довгострокової інфляції за Трампа - що може призвести до збереження процентних ставок на високому рівні - також потрясла ринки металів.

Інші дорогоцінні метали відступили. Ф'ючерси на платину впали на 0,7% до $945,90 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1,5% до $30,648 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь впали в понеділок, оскільки побоювання підвищення мит в США і зміцнення долара в значній мірі нівелювали позитивні сигнали від найбільшого імпортера міді - Китаю.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,5% до $8 976,50 за тонну, а березневі ф'ючерси на мідь впали на 0,7% до $4,1145 за фунт.

Китай - найбільший у світі імпортер міді - в листопаді продемонстрував зростання виробничої активності більше, ніж очікувалося, згідно з даними індексу менеджерів із закупівель державних і приватних компаній.

Ці дані були опубліковані в той час, коли Пекін з кінця вересня розгорнув шквал агресивних заходів стимулювання, спрямованих на підтримку економічного зростання.

Хоча ці заходи, схоже, приносять певні плоди, ринки побоюються ще більшого економічного спаду через торгову війну з США.

Трейдери також очікують нових стимулюючих заходів від двох ключових політичних зустрічей, які відбудуться пізніше в грудні.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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